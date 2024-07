Maybrit Illner heute am 18.7.24: Gäste und Thema am Donnerstag

Seit fast 25 Jahren diskutiert Maybrit Illner nun schon in ihrer eigenen Polit-Talkshow mit Experten und Gästen aus Politik und Wirtschaft über aktuelle Themen. Von 1999 bis 2007 hieß die Sendung „Berlin Mitte“, wurde aber auch damals schon von Illner moderiert.

Worüber spricht Maybrit Illner heute mit ihren sechs Studio-Gästen? Wie lautet das Thema der Sendung und welche Fragen werden in der neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow diskutiert? Die Antworten darauf und alle Infos zur Sendung am 18. Juli 2024 haben wir hier für Sie.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 18.7.24

Heute Abend ist unter anderem Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun im Studio. Das ZDF hat die folgenden sechs Gäste für die neueste Ausgabe von „Maybrit Illner“ am 18. Juli 2024 angekündigt:

Ruprecht Polenz: CDU-Mitglied und Autor u. a. „Tu was – kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie“

Wolfgang Ischinger: von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

Katharina Nocun: Politikwissenschaftlerin, Schwerpunkt Digitalisierung und Demokratie, Autorin u. a. „Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“

Liana Fix: Historikerin und Politikwissenschaftlerin, Fellow for Europe beim Council on Foreign Relations in Washington, D.C.

Peter Neumann: Politikwissenschaftler, King’s College London, Autor u. a. „Die neue Weltunordnung: Wie sich der Westen selbst zerstört

Annika Brockschmidt: Historikerin, Journalistin und Autorin u. a. Die Brandstifter: Wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen“

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 18.7.24

Das Thema der heutigen Ausgabe lautet: „Amerika nach dem Attentat – Trump vor dem Wahlsieg?“. Nach dem Attentat auf Donald Trump am 13. Juli 2024 gab es in den USA zunächst viele Spekulationen um den Täter. Kurz darauf standen jedoch die Implikationen der Tat für den Wahlkampf im Vordergrund der Diskussion. Vor dem Hintergrund der schwachen Debatte von Präsident Joe Biden war schon zuvor die Frage laut geworden, ob die Demokraten wirklich auf Biden als Präsidentschaftskandidaten setzen sollten.

Diesen Fragen will sich Maybrit Illner heute gemeinsam mit ihren Gästen widmen: Hat Joe Biden noch eine Chance oder ist der Sieg seines Herausforderers sicher? Droht den USA eine Art Bürgerkrieg? Was würde aus dem Mutterland der Demokratie in einer weiteren Amtszeit von Trump? Und was steht für Deutschland und Europa auf dem Spiel?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Stream

"Maybrit Illner" ist am heutigen Donnerstag, 17.7.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Alternativ zur TV-Übertragung, können Sie die neueste Ausgabe der Polit-Talkshow auch im Live-Stream auf der Website des Senders ansehen.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die 993. Folge von „Maybrit Illner“ wird noch ein zweites Mal im Fernsehen übertragen. Die Wiederholung läuft am 19.7.24 ab 9.40 Uhr auf dem Sender phoenix.

Hier die beiden TV-Sendetermine mit Sendezeiten im Überblick:

18.07.2024, 22.15 Uhr: ZDF

19.07.2024, 09.40 Uhr: phoenix

Außerdem werden alle Folgen von „Maybrit Illner“ online in der Mediathek des ZDF veröffentlicht und sind dort kostenlos im Stream abrufbar.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

Die Sommerpause von „Maybrit Illner“ rückt immer näher: In der kommenden Woche gibt es noch eine neue Folge der ZDF-Talkshow zu sehen, danach verabschiedet sich die Gastgeberin für eine Weile in den Urlaub. Erst am 5. September meldet sich Illner dann mit einer neuen Ausgabe zurück. Nach der Sommerpause wartet auch ein großes Jubiläum: Die 1000. Folge der Talkshow geht noch in diesem Jahr auf Sendung. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

18.07.2024, 22.15 Uhr: Folge 993

25.07.2024, 22.15 Uhr: Folge 994

05.09.2024, 22.15 Uhr: Folge 995