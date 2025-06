„Maybrit Illner“: Diese Gäste diskutieren heute über die Eskalation in Nahost

Heute Abend um 22.40 Uhr lädt das ZDF wieder zur politischen Talkrunde „Maybrit Illner“. Die Sendung gilt seit Jahren als fester Bestandteil der deutschen Polit-Talklandschaft und bietet Woche für Woche eine Bühne für kontroverse Debatten, fundierte Analysen und hochkarätige Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Unser folgender Beitrag bietet nicht nur einen Überblick über das aktuelle Thema und die geladenen Gäste – wir liefern Ihnen auch Sendezeit, Wiederholungen, weitere Ausstrahlungstermine sowie ein Kurzporträt der Moderatorin.

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 19.6.2025

Heute Abend diskutiert Maybrit Illner das brisante Thema „Trump, Iran und die Bombe – Eskalation in Nahost?“. Im Mittelpunkt steht der eskalierende Konflikt zwischen Israel und dem Iran sowie die Rolle der USA unter Präsident Donald Trump.

Die Sendung beleuchtet unter anderem folgende Fragen:

Wird es zu einem militärischen Eingreifen der USA kommen?

Welche Konsequenzen hat der Konflikt für Deutschland?

Kann das iranische Atomprogramm gestoppt werden – oder beschleunigt sich der Weg zur Bombe?

„Maybrit Illner“ heute: Gäste am 19. Juni 2025

Für heute Abend hat das ZDF diese Gästeliste veröffentlicht:

Armin Laschet (64)

CDU-Außenpolitiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Moshe Zimmermann (81)

Israelischer Historiker und emeritierter Professor mit Schwerpunkt auf deutsch-jüdischer Geschichte.

Shahrzad Eden Osterer

Deutsch-iranische Journalistin und engagierte Menschenrechtsaktivistin.

Kristin Helberg (52)

Nahost-Expertin und ehemalige Korrespondentin mit Fokus auf Syrien.

Elmar Theveßen (58)

Leiter des ZDF -Studios in Washington, spezialisiert auf US-Politik und Sicherheit.

Michael Wolffsohn (78)

Deutsch-israelischer Historiker und Publizist mit markanten Positionen zu Israel und Erinnerungskultur.

Wer ist die Moderatorin Maybrit Illner?

Maybrit Illner, geboren am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin, startete ihre journalistische Laufbahn bereits zu DDR-Zeiten beim dortigen Fernsehen. Nach dem Mauerfall wechselte sie zum ZDF, wo sie ab 1992 als Moderatorin des „Morgenmagazins“ auf dem Bildschirm präsent war und die Sendung ab 1998 auch leitete. Ihren Durchbruch als politische Talkmasterin feierte sie 1999 mit der ZDF-Talkshow „Berlin Mitte“, die 2007 in „Maybrit Illner“ umbenannt wurde – und bis heute ihren Namen trägt. Über ihr Privatleben wurde nur wenig bekannt: Illner ist 60 Jahre alt und lebt in zweiter Ehe.

Übertragung von „Maybrit Illner“ im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow ist normalerweise donnerstags am späten Abend im Free-TV beim ZDF zu sehen. Zeitgleich wird auf der Website des Senders eine kostenlose Übertragung im Live-Stream angeboten.

Wiederholung der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“

Wiederholungen gibt es noch eine ganze Weile nach der linearen Erst-Ausstrahlung als Stream in der ZDFmediathek.

„Maybrit Illner“ 2025: Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen

„Maybrit Illner“ ist üblicherweise donnerstags von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Je nach Programmverlauf kann es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen kommen – wie heute und nächste Woche zum Beispiel.

Geplante Sendetermine:

Donnerstag, 19. Juni, um 22.40 Uhr

Donnerstag, 26. Juni, um 22.20 Uhr

Donnerstag, 24. Juli, um 22.15 Uhr (anschließend Sommerpause bis 11. September)

Die lange Lücke zwischen dem letzten und vorletzten Termin hat mit den Übertragungen von Spielen der Frauenfußball-EM zu tun.