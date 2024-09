Maybrit Illner heute am 19.9.24: Gäste und Thema am Donnerstag

Seit fast 25 Jahren diskutiert Maybrit Illner nun schon in ihrer eigenen Polit-Talkshow mit Experten und Gästen aus Politik und Wirtschaft über aktuelle Themen. Von 1999 bis 2007 hieß die Sendung „Berlin Mitte“, wurde aber auch damals schon von Illner moderiert. Im Oktober 2024 werden im ZDF gleich zwei große Jubiläen gefeiert: Es stehen die 1000. Ausgabe von „Maybrit Illner“ und die 2000. Sendung von „Markus Lanz“ auf dem Programm.

Worüber spricht Maybrit Illner heute mit ihren sechs Studio-Gästen? Wie lautete das Thema der Sendung und welche Fragen werden in der neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow diskutiert? Die Antworten darauf und alle Infos zur Sendung am 19. September 2024 haben wir hier für Sie.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 19.9.24

Heute Abend treffen mit FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Gregor Gysi von der Linken politische Gegensätze im Studio aufeinander. Die folgenden Gäste sind in der aktuellen Folge von „Maybrit Illner“ am 19. September 2024 dabei:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament (SEDE), zuvor war sie Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag

Mychajlo Podoljak: Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

Gregor Gysi (Die Linke): Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag

Wolfgang Ischinger: von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

Frank Sauer: Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München

Sabine Adler: Autorin, langjährige Moskau-Korrespondentin Deutschlandfunk

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 19.9.24

Das Thema der heutigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ lautet: „Ukraine will Sieg und Frieden – was will der Westen?“. Nach zweieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine kündigt Präsident Selenskyj einen „Siegesplan“ an, den er dem US-Präsidenten Joe Biden vorlegen will. Es soll darin nicht nur um militärische Strategien, sondern auch um politische und diplomatische Pläne gehen, die einen gerechten Frieden möglich machen sollen. Bundeskanzler Scholz sprach sich unterdessen erneut für eine Friedenskonferenz mit Russland aus, falls Putin seine Aggressionen stoppen sollte.

Diese Fragen möchte Maybrit Illner laut ZDF gemeinsam mit ihren Gästen beantworten: Könnten Selenskyjs Plan und Scholz‘ diplomatische Bemühungen der Schlüssel zur Beendigung des Krieges sein? Wird Biden der Ukraine nun freie Hand lassen für den Einsatz von tief nach Russland reichenden Waffensystemen? Ist das die letzte Chance für die ukrainische Regierung, das Blatt noch zu wenden, bevor der nächste Winter kommt? Pochen auch einige Alliierte mittlerweile auf einen raschen Waffenstillstand? Wird die Unterstützung des Westens ohnehin spärlicher, weil die Kassenklammer und die politischen Gegner immer zahlreicher sind?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Stream

„Maybrit Illner“ ist am heutigen Donnerstag, 19.9.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Alternativ zur TV-Übertragung können Sie die neueste Ausgabe der Talkshow auch im Live-Stream auf der Website des Senders ansehen. Wenn Sie nach der Sendung noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie im Anschluss noch die neueste Ausgabe von Markus Lanz im ZDF verfolgen.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die 997. Folge von „Maybrit Illner“ wird noch ein zweites Mal im Fernsehen übertragen. Die Wiederholung läuft am 20.9.24 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix.

Hier die beiden TV-Sendetermine mit Sendezeiten im Überblick:

19.09.2024, 22.15 Uhr: ZDF

20.09.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Außerdem werden alle Folgen von „Maybrit Illner“ online in der Mediathek des ZDF veröffentlicht und sind dort kostenlos im Stream abrufbar.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

Mitte August steht das große Jubiläum auf dem Programm: Die 1000. Folge der Talkrunde wird im ZDF ausgestrahlt. Die kommenden Sendetermine von „Maybrit Illner“ im Überblick:

26.09.2024, 22.15 Uhr: Folge 998

10.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 999

17.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 1000