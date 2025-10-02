"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über das Thema Sicherheit in Europa

Maybrit Illner moderiert ihre Talkshow bereits seit vielen Jahren und gehört damit zu den wohl bekanntesten Gesichtern des ZDF. Eine neue Ausgabe ihrer Sendung „Maybrit Illner“ ist heute Abend ab 22:20 Uhr im ZDF zu sehen. In unserem Überblick erfahren Sie nicht nur, welche Gäste eingeladen sind, sondern auch alles Wichtige zur Übertragung, Wiederholung und den kommenden Sendeterminen.

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 3. Oktober 2025

Die heutige Ausgabe von Maybrit Illner trägt den Titel „Zwischen Krieg und Frieden - was bringt Europa Sicherheit?“. Im Zentrum steht damit das Thema Sicherheit auf dem europäischen Kontinent, und damit natürlich auch in Deutschland. Angesichts zahlreicher Krisen und internationaler Spannungen gehört diese Frage zu den großen Herausforderungen unserer Zeit und bietet somit reichlich Stoff für eine kontroverse Diskussion.

Kann Europa auf eine Art „Rückkehr“ von Trump hoffen? Wie müssen Nato und EU auf Putins Provokationen antworten? Wozu ist die Nato in der Lage? Und wie abwehrbereit sind Europa und seine 27 Mitgliedsstaaten? Um diese Fragen wird es heute Abend unter anderem bei Maybrit Illner gehen.

„Maybrit Illner“: Diese Gäste werden heute, am 3. Oktober 2025, dabei sein

Maybrit Illner hat für die heutige Sendung fünf Gäste ins Studio eingeladen, um über das Thema Sicherheit in Europa zu diskutieren. Dabei sind:

Manfred Weber: Fraktions- und Parteivorsitzender der EVP

Jan van Aken: Vorsitzender der Partei Die Linke

Claudia Major: Politikwissenschaftlerin

Peter R. Neumann: Politikwissenschaftler

Katrin Eigendorf: ZDF-Korrespondentin

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner kam am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin zur Welt und verbrachte ihre Kindheit in der DDR. Ihre berufliche Laufbahn begann sie beim Fernsehen der DDR als Journalistin. Nach der Wiedervereinigung wechselte sie 1992 zum ZDF und wurde Teil des Moderatorenteams des „Morgenmagazins“, dessen Leitung sie 1998 übernahm.

Ein Jahr später, 1999, wurde ihr die Moderation der politischen Talkshow „Berlin Mitte“ anvertraut, die seit 2007 unter dem Titel „Maybrit Illner“ bekannt ist. Aus ihrem Privatleben ist lediglich bekannt, dass sie in zweiter Ehe verheiratet ist.

Übertragung von „Maybrit Illner“: im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow Maybrit Illner ist immer donnerstags im Free-TV im ZDF zu sehen. Wer die Sendung nicht klassisch im Fernsehen verfolgen möchte, kann parallel auch online einschalten: Auf der Website des Senders steht ein Live-Stream zur Verfügung, über den die Diskussionen bequem von überall aus mitverfolgt werden können.

Wiederholung der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“

Wer die Sendung verpasst hat, kann die Wiederholung der ZDF-Talkshow Maybrit Illner am Freitagmorgen, dem 3. Oktober, um 10:15 Uhr auf Phoenix sehen. Zusätzlich stehen alle Ausgaben nach der TV-Ausstrahlung auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

„Maybrit Illner“ 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

In der Regel läuft die Talkshow „Maybrit Illner“ donnerstags von 22:20 bis 23:20 Uhr im ZDF. Je nach Programmgestaltung kann es jedoch zu Verschiebungen im Sendeplan kommen. Nachfolgend finden Sie die Sendetermine der kommenden Ausgaben:

9. Oktober: 22:20 Uhr im ZDF

16. Oktober: 22:20 Uhr im ZDF

23. Oktober: 22:20 Uhr im ZDF

6. November: 22:20 Uhr im ZDF

13. November: 22:20 Uhr im ZDF