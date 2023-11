"Maybrit Illner" heute am 2. November 2023: Gäste und Thema

Wenn Maybrit Illner heute am 2. November 2023 mit ihrer Talkshow auf Sendung geht, hat sie fünf Gäste im Studio. Wer ist dabei und um welches Thema geht es?

In der ZDF-Talkshow " Maybrit Illner heute Abend geht es gleich um zwei Kriege auf der Welt. In diesem Artikel bekommen Sie die Details zum Thema und eine Übersicht darüber, welche Gäste darüber diskutieren.

Dazu gibt es weitere Infos zur Sendung, die am 2. Oktober 2023 ab 22.15 Uhr läuft. Sie erfahren alles rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maybrit Illner" heute am 2. November 2023: Thema sind Ukraine und Israel

" Ukraine und Israel – zwei gefährliche Kriege für die Welt?" - so wurde das Thema für die "Maybrit Illner"-Sendung heute Abend angekündigt. Der Sender wirft dabei unter anderem die Frage auf, ob wir das Ende der bisherigen Weltordnung erleben und ob der Westen stark genug gegen die sogenannte "Achse des Bösen" ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wie der Sender zum Nahost-Konflikt und zum Ukraine-Krieg weiter ausführt, sei der Hamas das gelungen, was Wladimir Putin mit seinem Krieg in der Ukraine nicht geschafft habe: Es gebe keine Einigkeit bei der UNO und in der EU. In der Diskussion von Maybrit Illner und ihren Gästen geht es auch darum, welche Rolle Deutschland bei den Konflikten einnimmt.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 2. November 2023

Fünf Gäste hat "Maybrit Illner" heute am 2. November 2023 im Studio. Das sind die Teilnehmer der Diskussionsrunde, wie der Sender sie angekündigt hat:

Dmytro Kuleba: Außenminister der Ukraine

Außenminister der Wolfgang Ischinger : von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

von 2008 bis 2022 Vorsitzender der (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats Daniel Cohn-Bendit : deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter der Grünen und Europe Écologie-Les Verts

deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter der Grünen und Europe Écologie-Les Verts Amira Mohamed Ali (parteilos, ehemals Die Linke ): Vorsitzende des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht ", ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Deutschen Bundestag

Vorsitzende des Vereins "Bündnis ", ehemalige Fraktionsvorsitzende der im Deutschen Katrin Eigendorf : Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Übertragung von "Maybrit Illner"heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" wird heute am 2. November 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF gezeigt. Aber nicht nur im Free-TV gibt es eine Übertragung. Die Talkshow wird auch online im Live-Stream auf der Website des ZDF übertragen.

Lesen Sie dazu auch

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wenn Sie am 2. November keine Zeit für die aktuelle "Maybrit Illner"-Sendung haben, ist das kein Problem. Sie wird sowohl im Fernsehen als auch im Online-Stream als Wiederholung angeboten. Im TV läuft sie am 3. November ab 16 auf dem Sender phoenix.

Online wird die Folge nach der Erstausstrahlung im Stream angeboten. Sie finden sie in der Mediathek des ZDF,

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Es kann Pausen oder auch Verschiebungen bei der Sendezeit kommen, wie es das nächste Mal am 7. Dezember der Fall ist. Insgesamt wurden für die kommenden Wochen aber sehr regelmäßige Sendetermine angekündigt. Das ist die Übersicht samt Sendezeit:

2. November 2023, 22.15 Uhr

9. November 2023, 22.15 Uhr

16. November 2023, 22.15 Uhr

23. November 2023, 22.15 Uhr

30. November 2023, 22.15 Uhr

7. Dezember 2023, 22.30 Uhr

(sge)