„Maybrit Illner“ heute, 23.10.25: Diese Gäste diskutieren über Europas Rolle als Ukraine-Unterstützer

Im Polit-Talk „Maybrit Illner“ sprechen die Gäste über wochenaktuelle, gesellschaftlich relevante Themen. Die Diskussionsteilnehmer kommen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik und Journalismus. Die Talk-Show soll nicht nur mögliche Lösungen zu Problemen liefern. Sie soll auch die Zuschauerinnen und Zuschauern dazu anregen, sich eine eigene Meinung zu bildern oder über ihre bisherige Position nachzudenken.

„Maybrit Illner“: Thema am 23.10.25

In der Sendung, die am 23.10.25 um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, geht es um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Während die USA durch Donald Trump immer wieder ihre Beteilitung an Verhandlungen ansprechen, will sich die EU im Konflikt besser positionieren. Die Gäste bei „Maybritt Illner“ diskutieren über die weiteren möglichen Entwicklungen mit Blick auf das Verhältnis von Donald Trump und Wladimir Putin sowie die Rolle der Europäischen Union.

„Maybrit Illner“: Gäste am 23. Oktober

In der Sendung am 23. Oktober 2025 nehmen fünf Gäste im Studio des ZDF Platz:

Norbert Röttgen (CDU) : Röttgen ist Fraktionsvize der CDU im deutschen Bundestag und sitzt im Auswärtigen Ausschuss

Hannah Neumann (Bündnis 90/Die Grünen) : Das Mitglied des Europäischen Parlaments ist außenpolitische Sprecherin der EFA

Andrij Melnyk : Melnyk ist UN-Botschafter der Ukraine

Frederik Pleitgen : Pleitgen ist CNN-Außenkorrespondent

Reinhard Merkel: Der Jurist ist ehemaliger deutscher Ethikrat

Wer ist Maybrit Illner? Das müssen Sie wissen

Nach ihrem Journalistik-Studium in der DDR hatte Maybritt Illner ihre ersten TV-Auftritte als Sportjournalistin. 1992 übernahm sie das „Morgenmagazin“ im ZDF, 1999 folgte dann das Format „Berlin Mitte“, das heute unter dem Titel „Maybrit Illner“ bekannt ist. In dieser Talk-Show führt sie ihre Gäste durch Diskussionen über politische und gesellschaftliche Themen.

Ihr politisches Wissen hilft ihr neben ihrem Polit-Talk auch bei den Bundestagswahlen. Seit 2002 moderiert Maybrit Illner die Kandidatenduelle während der Wahlkämpfe.

Ihre politische Erfahrung bringt sie aber nicht nur vor der Kamera ein. Maybritt Illner veröffentlichte auch Bücher über gesellschaftspolitische Themen, in denen sie unter anderem über erfolgreiche Frauen schreibt oder Jugendlichen Einblicke in die Branche des Journalismus ermöglicht.

„Maybrit Illner“: Übertragung im TV und Stream

Der Polit-Talk „Maybrit Illner“ wird wöchentlich am Donnerstagabend im ZDF übertragen. Sendezeit ist 22.15 Uhr. Parallel dazu läuft ein Live-Stream in der ZDF-Mediathek. Dort stehen die Folgen auch ab der jeweiligen Ausstrahlung zum Abruf zur Verfügung. Schaffen Sie es nicht zur Live-Übertragung an den Fernseher, gibt es am Freitag, dem 24. Oktober 2025 um 16 Uhr alternativ zur ZDF-Mediathek auch die Möglichkeit, eine Wiederholung der Sendung im linearen TV auf phoenix zu sehen.

„Maybrit Illner“: Das sind die nächsten Sendetermine

Die Talkshow „Maybrit Illner“ läuft in der Regel wöchentlich am Donnerstag im ZDF. Eine Ausnahme ist allerdings der 30. Oktober 2025. An diesem Tag läuft statt „Maybrit Illner“ die Dokumentation „Markus Lanz - Flucht“ um 22.15 Uhr im ZDF. Das sind die Sendetermine von „Maybrit Illner“ im November 2025:

Donnerstag, 6. November 2025: 22.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. November 2025: 22.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 20. November 2025: 22.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 27. November 2025: 22.15 Uhr ( ZDF )

