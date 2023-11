"Maybrit Illner" heute am 23. November: Gäste und Thema

"Maybrit Illner" geht am 23. November mit einer neuen Folge auf Sendung. Hier erfahren Sie, welche Gäste mit dabei sind und über welches Thema diskutiert wird.

Die politische Talkshow " Maybrit Illner" läuft am 23. November ab 22.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe im ZDF. Einmal pro Woche diskutiert die gleichnamige Moderatorin Maybrit Illner in ihrer Sendung über aktuelle Themen und das bereits seit über 20 Jahren.

Hier erfahren Sie, wer in der Folge vom 23. November zu Gast ist und über welches Thema diskutiert wird. Außerdem bekommen Sie Infos rund um die Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

Thema bei "Maybrit Illner" am 23. November 2023

Das Thema bei "Maybrit Illner" lautet am 23. November wie folgt: "Ausgetrickst – Ampel ohne Geld und Zukunft?" Nachdem das Bundesverfassungsgericht der Ampel den Geld-Teppich unter den Füßen weggezogen hat, wird das Milliardenloch im Staatshaushalt immer größer. Weil der Bund zusätzlich den 200 Milliarden Euro schweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds schließen muss, fehlen damit alleine im kommenden Jahr 2024 weitere 20 Milliarden Euro.

Unter anderem wird bei "Maybrit Illner" am 23. November darüber diskutiert, ob deshalb nun der Grundsatzstreit droht, den FDP, Grüne und SPD immer vermieden hatten und ob die Ampel letztendlich daran zugrunde gehen könnte.

"Maybrit Illner" am 23. November 2023: Das sind die Gäste

Folgende Gäste sind bei "Maybrit Illner" am 23. November mit dabei:

Christian Dürr , FDP-Fraktionsvorsitzender

, FDP-Fraktionsvorsitzender Danyal Bayaz , Grünen-Finanzminister in Baden-Württemberg

, Grünen-Finanzminister in Alexander Dobrindt , Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag

, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Monika Schnitzer , „Wirtschaftsweise“

, „Wirtschaftsweise“ Dagmar Rosenfeld , Chefredakteurin der „ Welt am Sonntag “

Das ist die Moderatorin Maybrit Illner

Maybrit Illner, geboren am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin als Maybrit Klose, ist eine deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Früher arbeitete sie als Sportjournalistin für das DDR-Fernsehen, ab 1992 gehörte sie zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins, dessen Leitung sie 1998 übernahm.

1999 startete Illner schließlich mit der Talkshow "Berlin Mitte" im ZDF. Seit 2007 trägt diese schlicht den Namen der Moderatorin. Privat ist sie seit 2010 in zweiter Ehe verheiratet. Ihr Nachname stammt aus ihrer ersten Ehe mit Michael Illner.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow ist donnerstags ab 22.15 Uhr im Free-TV im ZDF zu sehen. Zusätzlich gibt es auf der Seite des Senders eine Übertragung im Live-Stream.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, die Sendung zu verfolgen, kann dies am Freitag auf dem Sender phoenix nachholen. Die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" vom 23. November 2023 wird dort am 24. November ab 16 Uhr als Wiederholung gezeigt. Darüber hinaus sind alle Ausgaben nach der Erstausstrahlung im Fernsehen auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

Normalerweise ist die Talkshow "Maybrit Illner" jeden Donnerstag von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen - abhängig von anderen Programm kann es aber zu Abweichungen kommen. Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen: