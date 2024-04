"Maybrit Illner" heute am 25.4.24: Das sind die Gäste und das Thema

In der Talkshow "Maybrit Illner" heute am 25.4.24 geht es um ein Thema, das aktuell Schlagzeilen macht. Hier erfahren Sie, welche Gäste darüber diskutieren.

Bei " Maybrit Illner" heute Abend diskutieren fünf Gäste über ein aktuelles Thema. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 25.4.24 ab 22.15 Uhr im ZDF läuft.

Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema. Wir informieren auch über die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 25.4.24

Wer sind die fünf Gäste, die Moderatorin Maybrit Illner heute Abend im Studio hat? Hier geben wir einen Überblick über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Tino Chrupalla ( AfD ): Bundessprecher und Fraktionsvorsitzender

Bundessprecher und Fraktionsvorsitzender Armin Laschet ( CDU ): Bundestagsabgeordneter, Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates , ehemaliger CDU-Vorsitzender und -Kanzlerkandidat, früherer Ministerpräsident von NRW

Bundestagsabgeordneter, Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des , ehemaliger CDU-Vorsitzender und -Kanzlerkandidat, früherer Ministerpräsident von Siegfried Russwurm : Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie ( BDI )

Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie ( ) Juli Zeh : Schriftstellerin, Juristin und Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg

Schriftstellerin, Juristin und Richterin am des Landes Melanie Amann : stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 25.4.24

Das Thema bei "Maybrit Illner" lautet aktuell so: " Russland, China, Spionage – vertritt die AfD deutsche Interessen?". In der Ankündigung zur Talkshow heißt es vom Sender dazu: "Sechs Wochen vor der Europa-Wahl hat die AfD ein Problem: Gegen ihre Spitzenkandidaten gibt es Spionage- und Bestechungsvorwürfe." Dabei gehe es um die Verbindungen der Partei nach Russland und China. Schlagzeilen macht aktuell, dass ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, wegen China-Spionageverdacht in Untersuchungshaft sitzt.

Der Sender nennt in der Ankündigung zur aktuellen Folge Fragen, die sich die Gäste von Maybrit Illner vornehmen: "Versucht die AfD die Demokratie nicht nur von innen, sondern auch von außen anzugreifen?" ist eine davon. Eine andere lautet: "Gilt der Patriotismus nicht dem eigenen Land, sondern Autokraten?"

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" ist am Donnerstag, 25.4.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Gleichzeitig gibt es eine Übertragung im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die aktuelle "Maybrit Illner"-Folge 984 verpasst, kann sie einen Tag später im TV nachholen: Die Wiederholung wird am Freitag um 16 Uhr auf dem Sender phoenix gezeigt. Das sind die beiden TV-Sendetermine noch einmal im Überblick:

25.04.2024, 22.15 Uhr: ZDF

26.04.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Die Folgen von "Maybrit Illner" stehen außerdem in der Mediathek des ZDF als Wiederholung im Online-Stream bereit. Die Sendung wird auch mit Untertiteln und in der Mediathek mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF - zumindest in den meisten Wochen. Es kann immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder Pausen kommen. So ist auch am 9. Mai keine neue Folge zu sehen - also an Christi Himmelfahrt 2024 bzw. Vatertag 2024. Auch am 23. Mai wird die ZDF-Talkshow pausieren. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

25.04.2024, 22.15 Uhr

02.05.2024, 22.15 Uhr

16.05.2024, 22.15 Uhr

30.05.2024, 22.15 Uhr

06.06.2024, 22.15 Uhr

