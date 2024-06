Maybritt Illner heute am 27.6.24: Gäste und Thema der Sendung

Maybrit Illner läuft heute am 27. Juni 2024 wieder im TV: Hier gibt es alle Infos zur Talkshow rund um Gäste, Thema, Übertragung, Wiederholung und Sendetermine.

Wenn heute Abend eine neue Folge der Polit-Talkshow " Maybrit Illner" ausgestrahlt wird, stehen erneut politische und gesellschaftliche Debatten im Mittelpunkt. Ein aktuelles Thema beschäftigt Medien und Politik gleichermaßen: die Aufarbeitung der Corona-Politik. Wurden damals die richtigen Entscheidungen getroffen? Der Vertrauensverlust in Politik, Wissenschaft und Medien ist noch immer spürbar. Kann eine gründliche Aufarbeitung helfen? Was wurde damals richtig, was falsch entschieden? Das sind Fragen, die sich aktuell nicht nur Politiker, sondern auch Maybrit Illner mit ihren Gästen stellen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur "Maybrit Illner"-Sendung am 27. Juni 2024. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Gäste und das Thema der Talkshow, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist. Darüber hinaus informieren wir Sie über die Wiederholungen, die Übertragung und die kommenden Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 27.6.24

Bei "Maybrit Illner" diskutieren heute Abend wieder mehrere prominente Gäste, die nicht nur aus der Politik, sondern auch aus Wissenschaft und Medien kommen. Passend zum Thema sind die Politikerin Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und der Mediziner und Virologe Christian Drosten eingeladen. Drosten wurde durch die Pandemie zu Deutschlands bekanntestem Virologen. Kürzlich veröffentlichte er zusammen mit dem Journalisten Georg Mascolo ein Buch, das einen Rückblick auf die Pandemie bietet. Ebenfalls anwesend ist der Schauspieler Jan Josef Liefers, der vor drei Jahren wegen seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen die öffentliche Meinung spaltete und teilweise in einen Shitstorm geriet.

Malu Dreyer ( SPD ): Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

Ministerpräsidentin von Christian Drosten : Professor und Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin

Professor und Direktor des Instituts für Virologie an der Jan Josef Liefers : Schauspieler, Musiker, Regisseur, Produzent

Schauspieler, Musiker, Regisseur, Produzent Georg Mascolo : Journalist, Autor u.a. gemeinsam mit Katja Gloger "Ausbruch: Innenansichten einer Pandemie - Die Corona-Protokolle"

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 27.6.24

Unter dem Thema "Der Corona-Schock" wirft Talkshow-Moderatorin Maybrit Illner mit ihren Gästen einen Blick auf eine schwierige Zeit zurück: Überfüllte Intensivstationen, Pflegekräfte am Limit, einsame Senioren, vernachlässigte Schulkinder und eine Gesellschaft, die mit Verboten und Geboten überfordert war. Wer während der Covid-Pandemie hoffte, dass Politiker, Wissenschaftler oder Journalisten seine Angst oder Ratlosigkeit in Sicherheit und Zuversicht verwandeln würden, musste oft enttäuscht werden. Der Konflikt zwischen dem "Team Vorsicht" und dem "Team Freiheit" hat das Land genauso traumatisiert wie das Virus selbst. Der Vertrauensverlust in Politik, Wissenschaft und Medien ist bis heute spürbar.

Hilft eine gründliche Aufarbeitung? Was wurde damals richtig, was falsch entschieden? Hatte die Wissenschaft zu viel oder zu wenig Einfluss im Pandemiemanagement? War Corona eine zu große Herausforderung für die 16 deutschen Ministerpräsidenten und das Kanzleramt? Werden Grundrechte auch bei der nächsten Pandemie wieder das erste Opfer sein? Oder ist Deutschland inzwischen besser vorbereitet? Diese Fragen diskutiert Illner mit ihren Gästen.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Stream

"Maybrit Illner" wird wie gewohnt donnerstags ausgestrahlt. Heute, am 27. Juni 2024, läuft die Show von 22.15 bis 23.15 Uhr für eine Stunde im ZDF. Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV gibt es auch alternativ einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die aktuelle "Maybrit Illner"-Folge Nummer 990 mit dem Thema "Der Corona-Schock - eine Pandemie und die Folgen" wird auch noch ein zweites Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft einen Tag später um 16 Uhr auf dem TV-Sender phoenix. Hier sind die beiden Sendetermine:

27.06.2024, 22.15 Uhr: ZDF

28.06.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Wiederholungen von "Maybrit Illner" sind zudem nicht nur im TV, sondern auch online in der Mediathek des ZDF als Stream verfügbar. Dort werden die Sendungen zusätzlich in Deutscher Gebärdensprache angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" wird normalerweise jeden Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt, sofern keine Sendepausen eingelegt werden. Es kann jedoch gelegentlich zu Ausfällen und Pausen kommen. In den nächsten Wochen sind bisher keine Unterbrechungen geplant. Dies könnte sich jedoch ändern, beispielsweise aufgrund der Übertragung der EM 2024 live im TV und Stream des ZDF. Hier sind die nächsten angekündigten Sendetermine der Talkshow mit Sendezeit: