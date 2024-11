Maybrit Illner heute am 28.11.24: Gäste und Thema am Donnerstag

Seit fast 25 Jahren lädt Maybrit Illner in ihrer eigenen Polit-Talkshow Experten sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Die Sendung, die von 1999 bis 2007 unter dem Titel „Berlin Mitte“ bekannt war, zählt zu den ältesten politischen Talkshows im deutschen Fernsehen. Mit über 1000 ausgestrahlten Episoden hat sie sich längst als feste Größe in der deutschen Medienlandschaft etabliert.

Worüber spricht Maybrit Illner heute mit ihrem Studio-Gast? Wie lautet das Thema der Sendung und welche Fragen werden in der neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow diskutiert? Die Antworten darauf und alle Infos zur Sendung am 28. November 2024 haben wir hier für Sie.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 28.11.24

Meistens sind bei „Maybrit Illner“ sechs Gäste im Studio, doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel: Heute begrüßt die Gastgeberin nur eine Person im Studio. Illner unterhält sich mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel über ihre politische Karriere und ihre Biografie.

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 28.11.24

Das Thema der heutigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ lautet: „Wie gut haben Sie regiert, Frau Merkel?“ Am 26. November sind die Memoiren der ehemaligen Bundeskanzlerin mit dem Titel „Freiheit“ erschienen. Anlässlich ihres neuen Buchs stellt sie sich nun den Fragen von Maybrit Illner.

In ihren Memoiren blickt Angela Merkel nicht nur auf ihre Amtszeit, sondern auch auf ihre persönliche Biografie zurück. Die ehemalige Kanzlerin wurde 1954 in Hamburg geboren und hat Physik an der Universität Leipzig studiert. Schon vor ihrem 30. Geburtstag war Merkel politisch engagiert - so richtig startete ihre Karriere aber erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Sie war zunächst in der Partei Demokratischer Aufbruch (DA) aktiv, die sich später der CDU anschloss. Von der stellvertretenden Vorsitzenden der Christdemokraten avancierte sie schnell zur Generalsekretärin und war schließlich von 2000 bis 2018 Vorsitzende der Partei.

Übertragung von „Maybrit Illner“ heute im Free-TV und Stream

„Maybrit Illner“ ist heute am Donnerstag, 28.11.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Alternativ zur TV-Übertragung können Sie die neue Folge der Talkshow auch im Live-Stream auf der Website des Senders ansehen. Falls Sie nach der Talkrunde noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie im Anschluss noch die neueste Ausgabe von Markus Lanz im ZDF verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die 1005. Folge von „Maybrit Illner“ wird noch einmal im Fernsehen übertragen. Die Wiederholung des Polit-Tals übernimmt der Sender phoenix. Das ist der Wiederholungstermin:

29. November 2024, 16 - 17.05 Uhr: Maybrit Illner, Folge 1005, phoenix

Alle Folgen der Polit-Talkshow werden zusätzlich auch online in der Mediathek des ZDF veröffentlicht und sind dort kostenlos im Stream abrufbar.

Sendetermine von „Maybrit Illner“: Wann laufen die nächsten Folgen?

Kommende Woche beginnt die Talkrunde etwas später und läuft erst um 22.30 Uhr über die Bildschirme. Die nächsten Sendetermine von „Maybrit Illner“ im Überblick:

28.11.2024, 22:15 Uhr: Folge 1005

05.12.2024, 22:30 Uhr: Folge 1006

12.12.2024, 22:15 Uhr: Folge 1007

19.12.2024, 22:45 Uhr: Folge 1008