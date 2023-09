"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über die Wohnungsnot in Deutschland

Am 28. September wird bei "Maybrit Illner" über die immer größer werdende Wohnungsnot in Deutschland diskutiert. Hier erfahren Sie, welche Gäste mit dabei sind.

Heute am 28. September läuft " Maybrit Illner" wieder mit einer neuen Ausgabe im ZDF. Wieder ist eine große Runde an Gästen ins Studio eingeladen, um über die wichtigsten politischen Themen des Landes zu sprechen. Welches Thema heute diskutiert wird und welche Gäste mit dabei sind, erfahren Sie hier.

Thema bei "Maybrit Illner" am 28. September 2023

Das Thema bei "Maybrit Illner" am 28. September 2023 ist die Wohnungsnot in Deutschland. Hintergrund ist, dass die von der Regierung versprochenen 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr bislang ausbleiben. Gleichzeitig sind die Kosten im Baugewerbe explodiert, der private Wohnungsbau ist ins Stocken geraten. Die Immobilienunternehmen klagen außerdem über zu hohe bürokratische Belastungen, während die Mieter unter der Last der hohen Mieten leiden.

Diskutiert werden verschiedene Aspekte und Lösungsansätze des Problems. Unter anderem geht es darum, ob der soziale Wohnungsbau nun wieder angekurbelt wird. Aber auch die neuen ökologischen Richtlinien stehen in der Kritik.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 28. September 2023

Bei "Maybrit Illner" ist heute wieder eine große Runde an Gästen im Studio, um über das Thema der Sendung zu diskutieren. Mit dabei sind sowohl Vertreter der Regierung und der Opposition als auch Gäste aus dem Handwerk und der Wissenschaft, sowie Interessensvertreter der Industrie und der Mieter.

Das sind die Gäste am 28. September 2023:

Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär der SPD , Mitglied des Bundestagsausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen.

Generalsekretär der , Mitglied des Bundestagsausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Julia Klöckner ( CDU ): Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wirtschaftspolitische Sprecherin der Jörg Dittrich : Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Handwerker

Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Handwerker Lamia Messari-Becker : Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik, Uni Siegen

Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik, Uni Siegen Christoh Gröner: Vorstandsvorsitzender Ecobuilding AG

Vorstandsvorsitzender Ecobuilding AG Wibke Werner: Geschäftsführerin Berliner Mieterverein , Beirat Deutscher Mieterbund

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner ist die Moderatorin der gleichnamigen Talkshow. Die Sendung moderiert sie bereits seit 1999. Als sie diese übernahm, hieß die Talkshow allerdings noch "Berlin Mitte". Erst 2007 wurde sie dann in "Maybrit Illner" umbenannt und ist bis heute in dieser Form erhalten geblieben.

Bevor sie zu einer der bekanntesten Talkshow-Moderatorinnen Deutschlands wurde, war die 1965 geborene Journalistin zunächst im DDR-Fernsehen und dann später beim ZDF tätig. Bereits vor ihrer Übernahme von "Berlin Mitte" war sie dort als Leiterin des ZDF-Morgenmagazins sehr erfolgreich.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Übertragung von "Maybrit Illner" findet immer donnerstags im ZDF statt. Die Sendezeit ist immer spät am abend, am 28. September fängt die Talkshow um 22.15 Uhr an. Neben der Übertragung im Free-TV wird auch noch eine im Live-Stream angeboten. Auf der ZDF-Homepage bietet der Sender immer das aktuelle Programm im Stream an.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wie üblich zeigt der Sender phoenix eine Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner". Am Tag nach der Ausstrahlung im ZDF ist die Sendung am frühen Abend um 16.00 Uhr auf dem Nachrichtensender noch einmal zu sehen.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

In den kommenden Wochen wird "Maybrit Illner" ganz regulär immer donnerstags ausgestrahlt. Die Sendetermine für die nächsten Folgen sind dementsprechend: