"Maybrit Illner" heute am 29.2.24: Das sind die Gäste und das Thema

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Sendung von "Maybrit Illner", die am 29.2.24 ab 22.15 Uhr im ZDF läuft. Dabei geht es nicht nur um das Thema und die Gäste, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 29.2.24

Das sind die sechs Gäste bei "Maybrit Illner" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Michael Roth ( SPD ): Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages

Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Wolfgang Ischinger : von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

von 2008 bis 2022 Vorsitzender der (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats Marina Weisband : gebürtige Ukrainerin, Publizistin und Grünen-Mitglied

gebürtige Ukrainerin, Publizistin und Grünen-Mitglied Carlo Masala : Militärexperte, Professor für Internationale Politik , Universität der Bundeswehr in München

Militärexperte, Professor für Internationale , Universität der in Nicole Deitelhoff : Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main , Direktorin des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)

Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der , Direktorin des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) Schanna Borissowna Nemzowa: russische Journalistin, Tochter des 2015 ermordeten Politikers Boris Nemzow

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 29.2.24

" Putin droht, Europa zerstritten – Ukraine auf verlorenem Posten?" - so lautet das aktuelle Thema bei "Maybrit Illner". Während Russlands Präsident Wladimir Putin weiter Härte zeigt, gerät die Ukraine immer weiter unter Druck. Waffen und Munition werden knapp, während die Unterstützung durch die USA wackelt.

Politiker in Europa beschwören zwar, weiter hinter der Ukraine zu stehen - sind beim Vorgehen aber zerstritten. So wurde der Vorstoß von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, möglicherweise NATO-Soldaten in die Ukraine zu schicken, von vielen anderen EU-Ländern zurückgewiesen. Maybrit Illner und ihre Gäste diskutieren unter anderem darüber, ob Europa noch eine gemeinsame Linie finden kann und wie sich der Ukraine am besten helfen lässt.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" wird heute am 29.2.2024 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF gezeigt. Gleichzeitig gibt es auf der Website des Senders auch eine Übertragung im Live-Stream.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

"Maybrit Illner" vom 29.2.24 wird einen Tag später noch einmal im Fernsehen wiederholt - allerdings nicht im ZDF, sondern auf dem Sender phoenix. Am 1.3.24 ist die Folge dort ab 16 Uhr zu sehen. Das sind damit die beiden TV-Termine der aktuellen Folge 977:

29.02.2024, 22.15 Uhr: ZDF

01.03.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Außerdem lässt sich die aktuelle "Maischberger"-Sendung in der Mediathek des ZDF nachholen. Dort werden alle Folgen nach der TV-Ausstrahlung im Online-Stream angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Es kann aber zu Ausfällen kommen. So ist für den 28. März keine Folge angekündigt. Das sind die nächsten Sendetermine inklusive Sendezeit:

29. Februar 2024, 22.15 Uhr

07. März 2024, 22.15 Uhr

14. März 2024, 22.15 Uhr

21. März 2024, 22.15 Uhr

4. April 2024, 22.15 Uhr

11. April 2024, 22.15 Uhr

