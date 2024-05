"Maybrit Illner" heute am 30.5.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maybrit Illner" heute am 30.05.24 diskutieren fünf Gäste über den Ukraine-Krieg. Hier erfahren Sie alles zum Thema und wer in der ZDF-Talkshow zu Gast ist.

Wenn Maybrit Illner heute Abend auf Sendung geht, begrüßt sie fünf Gäste im Studio, darunter einen ehemaligen Vizekanzler. Über welches Thema wird diskutiert? Was können die Zuschauer erwarten? Wie erfolgt die Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Wann sind die nächsten Sendetermine?

Hier finden Sie alle Informationen zur aktuellen Ausgabe von "Maybrit Illner" am Donnerstag, dem 30. Mai 2024, ab 22.15 Uhr im ZDF.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 30.5.24

Bei "Maybrit Illner" diskutieren heute Abend zwei Politiker, ein Vertrauter des ukrainischen Präsidenten sowie weitere Osteuropa-Experten. So setzt sich die Diskussionsrunde zusammen, wie der Sender sie angekündigt hat:

Roderich Kiesewetter ( CDU ): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Sigmar Gabriel ( SPD ): Vorsitzender der Atlantik-Brücke e. V., ehemaliger Vize-Kanzler und SPD-Parteivorsitzender, Bundesaußenminister a. D

Vorsitzender der e. V., ehemaliger Vize-Kanzler und SPD-Parteivorsitzender, Bundesaußenminister a. D Mychajlo Podoljak: Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

Berater des ukrainischen Präsidenten Ben Hodges : Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa

Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Sabine Fischer : Russland- und Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 30.5.24

Russlands Offensive wirkt unaufhaltsam - sowohl am Boden als auch in der Luft. Die Ukraine hat derzeit wenig entgegenzusetzen. Der Westen zeigt sich besorgt und diskutiert mögliche Schritte: die Freigabe westlicher Waffen für Angriffe auf militärische Einrichtungen in Russland, eine Flugverbotszone im Westen der Ukraine, kontrolliert von NATO-Territorium, oder sogar Truppen mit besonderen Aufgaben. Bundeskanzler Scholz ist von diesen Vorschlägen jedoch nicht überzeugt. Seine SPD wirbt bei der Europawahl mit dem Slogan "Frieden sichern".

Doch wie soll dieser Frieden aussehen? Wäre es ein Frieden nach Putins Vorstellungen? Spricht er deshalb jetzt von einem Waffenstillstand? Was können die Verbündeten tun, um die Lage der Ukraine und ihre Verhandlungsposition zu verbessern?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" wird am Donnerstag, den 30. Mai 2024, von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die aktuelle Folge Nr. 987 von "Maybrit Illner" wird noch ein zweites Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft am Freitag um 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Die beiden TV-Sendetermine sind:

30.05.2024, 22.15 Uhr: ZDF

31.05.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Alle Folgen von "Maybrit Illner" sind außerdem in der ZDF-Mediathek verfügbar und können dort im Online-Stream angesehen werden. Die Sendungen stehen dort auch mit Untertiteln und Gebärdensprache zur Verfügung.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" wird normalerweise donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Es kommt jedoch gelegentlich zu Ausfällen. In den nächsten zwei Wochen sind keine Ausfälle geplant. Die nächste Folge der ZDF-Talkshow mit Maybrit Illner läuft am 6. Juni. Hier sind die kommenden Sendetermine und Sendezeiten: