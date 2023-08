"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über das Thema Witschaftswachstum

Maybrit Illner meldet sich aus der Sommerpause zurück. Hier erfahren Sie, welche Gäste heute am 31.8.23 über das Thema Wirtschaftswachstum in Deutschland diskutieren.

Seit dem 20. Juli war Maybrit Illner in der Sommerpause. Jetzt meldet sie sich zurück und diskutiert wieder wie gewohnt am Donnerstagabend mit Gästen aus Politik und Wirtschaft über aktuelle Themen. Welche Gäste das diesmal sind und worüber in der neuen Ausgabe der Talkshow genau debattiert wird, erfahren Sie hier.

Thema bei "Maybrit Illner" am 31. August 2023

Mit einem Klassiker unter den Talkshow-Themen meldet sich "Maybrit Illner" am 31. August 2023 aus der Sommerpause zurück. Thematisiert wird die schwierige wirtschaftliche Lage der Welt, aber insbesondere die Deutschlands. Das genaue Thema der heutigen Sendung lautet "Deutschland abgehängt - warum wächst die Wirtschaft nicht?"

Gesprochen wird unter anderem über die Energiepreise für die Industrie sowie fehlende Investitionen im Land. Außerdem wird über mögliche Hindernisse für zukunftsträchtige Arbeitsplätze diskutiert und es wird die Möglichkeit eines "grünen Wirtschaftswunders" thematisiert.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 31.8.23

Auch zur heutigen Disksussion bei "Maybrit Illner" am 31. August 2023 sind wieder hochkarätige Experten und einige Politiker eingeladen:

Verena Hubertz ( SPD ): Sie ist heute als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag tätig. Früher hat sie als Start-up-Gründerin Erfahrungen als Unternehmerin gesammelt.

Sie ist heute als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Deutschen tätig. Früher hat sie als Start-up-Gründerin Erfahrungen als Unternehmerin gesammelt. Claus Ruhe Madsen ( CDU ): Der ehemalige Unternehmer und Oberbürgermeister von Rostock ist heute Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein .

Der ehemalige Unternehmer und Oberbürgermeister von ist heute Wirtschaftsminister von . Marie-Christine Ostermann : Die Präsidentin des Verbandes "Die Familienunternehmer" hat eine ruhende Parteimitgliedschaft bei der FDP .

Die Präsidentin des Verbandes "Die Familienunternehmer" hat eine ruhende Parteimitgliedschaft bei der . Veronika Grimm : Seit 2020 ist Veronika Grimm als "Wirtschaftsweise" im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung tätig.

Seit 2020 ist als "Wirtschaftsweise" im tätig. Marcel Fratzscher : Der Ökonom ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW ).

Wer ist Maybrit Illner?

Die aus der DDR stammende Journalistin wurde 1965 geboren. Ihre Karriere startete sie in Ostdeutschland im DDR-Fernsehen, nach der Wende wechselte sie dann bereits 1992 zum ZDF-Morgenmagazin. Schon kurze Zeit später moderierte sie die Talkshow "Berlin-Mitte", welche 2007 in "Maybrit Illner" umbenannt wurde.

"Maybrit Illner": Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

Auch nachdem "Maybrit Illner" aus der Sommerpause zurückgekehrt ist, wird der altgewohnte Sendeplan beibehalten. Immer donnerstags um 22.15 Uhr gibt es die neue Ausgabe der Talkshow im ZDF. Daneben kann diese auch im ZDF-Livestream gesehen werden.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Eine Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" gibt es jede Woche Freitag. Allerdings findet die Übertragung der Wiederholung nicht im ZDF, sondern auf dem Spartensender phoenix statt. Dort beginnt die Ausstrahlung in der Regel um 16 Uhr. Außerdem ist die Sendung auch jederzeit in der ZDF-Mediathek abrufbar.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

Ab und zu kann es zu Verschiebungen der Uhrzeit bei der Ausstrahlung von "Maybrit Illner" kommen, ausgelöst durch die Dauer der vorangehenden Sendungen. Normalerweise erfolgt die Ausstrahlung jedoch immer zur selben Uhrzeit.

Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen von "Maybrit Illner":