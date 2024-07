Maybrit Illner am 4. Juli: Diese Gäste diskutieren über die Machtgefüge in den USA und Frankreich

Jede Woche moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamigen Polit-Talk, in welchem sie mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft über aktuelle Ereignisse diskutiert. Die Sendung wird in der Regel donnerstags im ZDF ausgestrahlt.

Heute, am Donnerstag, dem 4. Juli 2024, haben wir alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung für Sie. Wer sind die Gäste der heutigen Show? Welches Thema steht im Mittelpunkt? Wie können Sie die Übertragung und Wiederholung im TV und Stream verfolgen? Zusätzlich bieten wir Infos zu den kommenden Sendeterminen.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 4.7.24

Bei "Maybrit Illner" diskutieren heute Abend wieder fünf Gäste, die nicht als Experten zum Thema nicht nur aus der Politik, sondern auch aus Wissenschaft oder den Medien kommen.

Zu den Gästen gehören Michael Roth (SPD) und Norbert Röttgen (CDU), die beide im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages tätig sind. Ebenfalls dabei sind Daniela Schwarzer von der Bertelsmann Stiftung, die Politikwissenschaftlerin Constanze Stelzenmüller und der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen. Sie werden ihre Einsichten und Analysen zu den politischen Entwicklungen und Machtstrukturen in den USA und Frankreich teilen.

Das Thema bei "Maybrit Illner" heute am 4.7.24

Furcht breitet sich zunehmend unter den Demokraten aus – nicht nur in der gleichnamigen US-Partei, sondern im gesamten liberalen Westen. Das erste TV-Duell endete für US-Präsident Joe Biden in einem Desaster. Herausforderer Donald Trump erhält zusätzlich juristische Unterstützung, was seine Rückkehr an die Macht immer wahrscheinlicher macht. In Frankreich hat sich Präsident Emmanuel Macron mit der von ihm initiierten Neuwahl verkalkuliert. Ein rechtsextremer Regierungschef ist zur realen Bedrohung geworden. Nationalisten und Rechtspopulisten in Washington und Paris – ein Albtraum für Europa, die Ukraine und Deutschland.

Verliert Deutschland seine wichtigsten Partner? Hat Joe Biden noch eine Chance? Wie viel Macht bleibt Emmanuel Macron? Wer sichert Europas Souveränität? Und wie kann die politische Mitte Populisten und Nationalisten erfolgreich entgegentreten? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Übertragung: "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Stream

Wie sonst auch wird "Maybrit Illner" an einem Donnerstag übertragen. Heute, am 4. Juli 2024, läuft die Talkshow am späten Abend. Der Beginn der neuen Folge ist um 22.15 Uhr. Für rund eine Stunde wird dann unter der Moderation der langjährigen Talkmasterin bis 23.15 im ZDF diskutiert. Neben der kostenlosen Übertragung im Free-TV ist auch eine weitere Option wieder möglich: Der Live-Stream auf der Website des Senders. Hier läuft online immer das Live-Programm frei empfangbar.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" ist mittlerweile die 991. Ausgabe der Polit-Talkshow. Falls die abendliche Ausstrahlung im TV zu spät ist, gibt es mehrere Optionen, die Sendung nachzuholen. Zum einen wird die Wiederholung einen Tag später um 16 Uhr auf dem TV-Sender phoenix ausgestrahlt. Zum anderen steht die Folge in der Online-Mediathek des ZDF zum Abruf bereit, wo sie zusätzlich in Deutscher Gebärdensprache angeboten wird.

Hier sind die TV-Termine der aktuellen Folge nochmal im Überblick:

04.07.2024, 22.15 Uhr: ZDF

05.07.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Wann laufen die nächsten Folgen? - Sendetermine von "Maybrit Illner"

Aktuell legt "Maybrit Illner", im Gegensatz zu anderen Talkshows, noch keine Sendepausen ein. Doch bald wird auch "Maybrit Illner" mit ihrer Sendung in die Sommerpause gehen, wobei der genaue Zeitpunkt noch nicht feststeht. Bis Ende Juli werden erstmal weiterhin Folgen ausgestrahlt. Hier sind die nächsten fest angekündigten Sendetermine im Überblick:

11.07.2024, 22.15 Uhr

18.07.2024, 22.15 Uhr

25.07.2024, 22.15 Uhr