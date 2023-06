Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 8. Juni 2023: Eine neue Stufe im Ukraine-Krieg?

Heute Abend am 8. Juni 2023 lädt Maybrit Illner wieder zur Debatte ein. Welche Gäste über das Thema des Ukraine-Krieges diskutieren werden, das erfahren Sie hier.

Das Thema bei "Maybrit Illner" heute am 8. Juni 2023

Angesichts der Sprengung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine sehen Experten und auch Bundeskanzler Olaf Scholz eine neue Stufe der Eskalation im Ukraine-Krieg erreicht.

Die Runde um Maybrit Illner befasst sich aus diesem Grund am heutigen Abend speziell mit der Thematik des Ukraine-Krieges und der Frage, welche Bedeutung ebendieser Zerstörung des Kachwoka-Staudamms hinsichtlich der geplanten ukrainischen Gegenoffensive zukommt und was dies für die Menschen vor Ort bedeutet. Welche Strategie verfolgt die ukrainische Regierung? Inwiefern kommen westliche Waffensysteme im Krieg zum Einsatz? Und wie stehen die westlichen Verbündeten zu Drohnen-Angriffen auf russischem Territorium? Diese und weitere Analysepunkte sollen am heutigen Abend unter dem Thema "Mit allen Mitteln – neue Dimension im Ukraine-Krieg?" im Vordergrund stehen.

"Maybrit Illner" heute: Das sind die Gäste am 8. Juni 2023

Zu Gast sind heute Abend folgende fünf Personen bei "Maybrit Illner":

Omid Nouripour : Parteivorsitzender von Bündnis 90/ Die Grünen

Parteivorsitzender von Claus Kleber : ehemaliger Fernsehmoderator im ZDF sowie Autor und Dokumentarfilmer

ehemaliger Fernsehmoderator im sowie Autor und Dokumentarfilmer Liana Fix : Russland- und Osteuropaexpertin vom Council on Foreign Relations (CFR) in Washington D.C. / USA

Russland- und Osteuropaexpertin vom (CFR) in Washington D.C. / Christina Mölling : Militärexperte und stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

Militärexperte und stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Sabine Adler : ehemalige Moskau-Korrespondentin des " Deutschlandfunk " und Autorin

Wer ist die Moderatorin Maybrit Illner?

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie in Leipzig Journalistik und startete ihre Karriere im Sportjournalismus. Später wechselte sie jedoch das Ressort und war so unter anderem ab 1992 im "ZDF-Morgenmagazin" zu sehen. 1999 übernahm sie die Moderation für die Sendung "Berlin Mitte", woraus letztlich die heutige "Maybrit Illner"-Talkshow werden sollte.

Während ihrer Karriere erhielt Maybrit Illner zahlreiche Auszeichnungen und wurde im Jahre 2005 zur TV-Journalistin des Jahres gewählt. Darüber hinaus engagiert sie sich seit 2003 als Botschafterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV und Live-Stream

"Maybrit Illner" läuft stets am Donnerstagabend im ZDF. Die heutige Übertragung im Free-TV läuft von 22.15 - 23.15 Uhr. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Sendung mittels Live-Stream auf der Internetseite des ZDF zu verfolgen.

Wiederholung der Talkshow "Maybrit Illner"

Sollten Sie die analoge Ausstrahlung am Donnerstagabend um 22.15 Uhr verpasst haben, haben Sie zweierlei Möglichkeiten, sich die Ausgabe anzuschauen. Zum Einen bietet das ZDF nach der Ausstrahlung im TV in seiner Mediathek die Möglichkeit, zu jederzeit die jeweilige Sendung kostenfrei anzuschauen. Zudem läuft am Freitag auf phoenix um 16 Uhr die Wiederholung der Sendung vom vorherigen Tag.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermin der nächsten Folge

Gemäß dem üblichen Turnus ist der nächste Sendetermin von "Maybrit Illner" am Donnerstag, dem 15. Juni um 23.15 Uhr.