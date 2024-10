„Maybrit Illner“ heute am 10.10.24: Gäste und Thema am Donnerstag

Wenn Moderatorin Maybrit Illner heute Abend auf Sendung geht, hat sie fünf Gäste im Studio - darunter bekannte Politiker. Sie diskutieren über ein Thema, das die Welt beschäftigt.

Wer sind die Gäste und was ist das Thema der Talkshow „Maybrit Illner“ vom 10.10.24? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Folge - auch zur Sendezeit, zur Wiederholung und zu den nächsten Sendeterminen.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 10.10.24

Das Thema wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier finden Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei „Maybrit Illner“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Lars Klingbeil (SPD): Parteivorsitzender

Armin Laschet (CDU): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ehemaliger CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, Vorsitzender des Abraham Accords Insititute - Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration e.V.

Nicole Deitelhoff: Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien Globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt, Direktorin am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung

Carlo Masala: Militärexperte, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München

Düzen Tekkal: Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 10.10.24

Das Thema der aktuellen „Maybrit Illner“-Sendung lautet so: „Ukraine und Nahost – kein Frieden weit und breit?“. In der Ankündigung heißt es dazu: „So unterschiedlich die Ursachen und der Verlauf dieser Kriege - beide sind eine Riesen-Herausforderung für den Westen und seine Vormacht USA.“

Der Sender nannte vor der Ausstrahlung einige Fragen, um die es in der Diskussion gehen soll: Wie weit dürfen die Ukraine und Israel bei der Selbstverteidigung gehen? Sind die Kriege überhaupt militärisch zu gewinnen? Und welche Rolle kann und sollte Deutschland bei den Bemühungen um Frieden spielen? Genau darüber diskutieren Maybrit Illner und ihre Gäste.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" ist am Donnerstag, 10.10.24, ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Sendung läuft dabei nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung sehen

Wenn Sie die "Maybrit Illner"-Folge mit der Nummer 999 verpassen, haben Sie ausnahmsweise keine Chance, sie noch einmal im Fernsehen nachzuholen. Normalerweise übernimmt der Sender phoenix einen Tag später die Ausstrahlung, dort geht es am Freitag stattdessen aber um den Parteitag der CSU.

Nachholen lässt sich die „Maybrit Illner“-Sendung vom 10.10.24 aber trotzdem. Sie wird in der Mediathek des ZDF veröffentlicht und steht dort im Online-Stream bereit. Dabei gibt es auch eine optionale Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sid die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner" wird in der Regel donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF gezeigt. Es kann immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder zu Pausen kommen - so lief in der vergangenen Woche keine neue Folge. Für die nächsten Wochen wurden aber regelmäßige Sendetermine für die Talkshow angekündigt:

10.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 999

17.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 1000

24.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 1001

31.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 1002

07.11.2024, 22.15 Uhr: Folge 1003 14.11.2024, 22.15 Uhr: Folge 1004

