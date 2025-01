„Maybrit Illner“ heute am 16.1.25: Gäste und Thema der Talkshow

Wenn sich Maybrit Illner heute Abend nach der Winterpause zurückmeldet, dreht sich das Thema um eine neue Weltordnung. Die Moderatorin hat fünf Gäste im Studio, um darüber zu diskutieren.

Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow „Maybrit Illner“ vom 16.1.25, die ab 22.15 Uhr im ZDF läuft. Dabei geht es nicht nur um das Thema und die Gäste, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 16.1.25

Das Thema der aktuellen Folge wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier finden Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei „Maybrit Illner“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Ricarda Lang (Grüne): Bundestagsabgeordnete, ehemalige Parteivorsitzende

Norbert Röttgen (CDU): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag

Wolfgang Ischinger: von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

Achim Berg: Digital-Experte, Investor, ehemaliger Bitkom-Präsident

Elmar Theveßen : Leiter der ZDF -Studio Washington

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 16.1.25

„Trumps neue Weltordnung – Angriff auf die Verbündeten?“ - so lautet das Thema der aktuellen „Maybrit Illner“-Ausgabe konkret. Am 20. Januar wird Donald Trump als US-Präsident vereidigt. Mit seinen Plänen zu Grönland, Kanada und Panama sorgt er jetzt schon für Wirbel. „Derweil attackiert Trumps Partner Elon Musk auf seiner Plattform X europäische Verbündete wie Großbritannien oder Deutschland“, schreibt der Sender in der Ankündigung weiter.

Maybrit Illner und ihre Gäste diskutieren am 16.1.25 unter anderem darüber, welche politischen Ziele Trump international verfolgt und was sie für Europa bedeuten. Es geht aber auch darum, wie Deutschland sich jetzt verhalten sollte.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" ist am Donnerstag, 16.1.25, ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Sendung läuft aber nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Sie haben am Donnerstagabend keine Zeit, die aktuelle Folge von „Mabrit Illner“ zu sehen, möchten sie aber nachholen? Kein Problem: Die Wiederholung im TV gibt es einen Tag später am 17. Januar 2025 auf dem Sender phoenix. Sie läuft dort ab 16 Uhr.

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Dort lassen sie sich im Online-Stream sehen - optional auch als Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner“ war seit dem 19. Dezember in einer Winterpause, läuft nun aber wieder recht regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Einige Male fällt die Talkshow in den nächsten Wochen aber auch aus. Das sind die nächsten Sendetermine:

Folge 1009: 16.01.2025 22.15 Uhr

Folge 1010: 23.01.2025, 22.15 Uhr

Folge 1011: 30.01.2025, 22.15 Uhr

Folge 1012: 13.02.2025, 22.15 Uhr

Folge 1013: 27.02.2025, 22.15 Uhr

Außerdem läuft am Tag der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 eine Sonderfolge mit dem Titel „Deutschland nach der Wahl“ im ZDF.

