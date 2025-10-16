„Maybrit Illner“ heute am 16.10.25: Gäste und Thema der Talkshow

Seit über zwei Jahrzehnten gehört „Maybrit Illner“ zum festen Bestandteil des ZDF-Programms. Die Sendung startete 1999 noch unter dem Titel „Berlin Mitte“, bevor sie 2007 nach ihrer Moderatorin benannt wurde. Jeden Donnerstagabend lädt Illner Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ein, um über die wichtigsten Themen der Woche zu diskutieren. Im vergangenen Jahr feierte die Sendung einen besonderen Meilenstein: Die 1000. Ausgabe wurde am 24. Oktober 2024 ausgestrahlt, zu Gast war der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz.

In der Ausgabe vom 9. Oktober 2025 wurde bei „Maybrit Illner“ kurzfristig das Thema geändert. Eigentlich sollte es um die Frage der deutschen Sicherheit gehen, am Ende wurde jedoch über die Sozialreformen der Bundesregierung diskutiert. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte: „Wir glauben, dass wir mit dieser Reform mehr Menschen in Arbeit bringen und damit einige Milliarden einsparen.“ Franziska Brantner kritisierte, dass Reformen, die Arbeit attraktiver machen würden, auf der Strecke geblieben seien, während man sich darüber freue, Menschen nun härter sanktionieren zu können.

Worum geht es heute am 16. Oktober 2025 bei „Maybrit Illner“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema, das heute diskutiert wird? Die Antworten und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 16.10.25

Wie das Thema der heutigen Sendung lautet, verraten wir Ihnen weiter unten. Zunächst stellen wir Ihnen hier die Gäste der Polit-Talkshow vor, die am 16. Oktober 2025 im Studio Platz nehmen. Diese Journalisten, Politiker und Experten sind heute im Studio:

Alexander Dobrindt, CSU: Bundesinnenminister

Irene Mihalic: Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

André Wüstner: Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes

Holger Stark: stellvertretender Chefredakteur sowie Ressortleiter für Investigative Recherche und Daten bei Die Zeit

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 16.10.25

Maybrit Illner befasst sich mit ihren Gästen heute am 16. Oktober 2025 mit diesem Thema: „Deutschlands Sicherheit - neue Gefahren von außen und innen?“ Laut Chefs der deutschen Nachrichtendienste sei die Bedrohungslage aktuell so brisant wie nie. Innenminister Dobrindt von der CDU fordert daher eine Zeitwende bei der inneren Sicherheit.

In der heutigen Zeit ist ein Land vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Bei Themen wie Cyberwar, Spionage, Drohnenabwehr und Kriminalität müssen die Zuständigkeiten geklärt sein. Illner will mit ihren Gästen diese Fragen klären: Was kann die Polizei leisten? Was die Bundeswehr? Was die Sicherheitsdienste? Wie viele Soldaten braucht das Land – und wer muss ran? Die Bedrohung wächst – die Regierung ringt um den Kurs. Reagiert die Politik schnell genug auf die neue Lage? Und setzt sie innen wie außen die richtigen Prioritäten?

Übertragung von „Maybrit Illner“ heute im Free-TV oder Stream

Die heutige Folge von „Maybrit Illner“ läuft am Donnerstag, dem 16.10.25, um 22.15 Uhr im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die Talkrunde auch zeitgleich im Live-Stream auf der Website des Senders verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie heute Abend keine Zeit für Polit-Talk haben, können Sie die Talkshow auch nach der Erstausstrahlung in der Wiederholung sehen. Die Sendung wird am Folgetag beim Sender phoenix wiederholt. Das ist der Termin:

„Maybrit Illner“, Folge 1033: Freitag, 17. Oktober 2025, 16 Uhr, phoenix

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Falls Sie nach der Show noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie direkt im Anschluss noch die neue Folge von „Markus Lanz“ ansehen.

Talkshow „Maybrit Illner“: Die nächsten Sendetermine im Überblick

„Maybrit Illner“ läuft regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Das sind die nächsten Sendetermine der Polit-Talkshow:

Folge 1033: 16.10.2025, 22.15 Uhr

Folge 1034: 23.10.2025, 22.15 Uhr

Folge 1035: 06.11.2025, 22.15 Uhr

Folge 1036: 13.11.2025, 22.15 Uhr