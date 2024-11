Maybrit Illner heute am 21.11.24: Gäste und Thema der Talkshow

Bei „Maybrit Illner“ heute Abend geht es um ein Thema, das die nächsten Monate bestimmen wird. Hier erfahren Sie, welche Gäste in der Talkshow dabei sind und worüber die diskutieren.

In diesem Artikel geht es aber nicht nur um das Thema und um die Gäste von Moderatorin Maybrit Illner. Sie erhalten auch weitere Informationen zur Sendung, die am 21.11.24 ab 22.15 Uhr im ZDF läuft – rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 21.11.24

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuellen Sendung gehören Politiker und Politik-Experten.

Das sind die Gäste bei „Maybrit Illner“ heute Abend, wie der Sender sie bisher angekündigt hat:

Franziska Brantner (Grüne): neue Parteivorsitzende - gemeinsam mit Felix Banaszak

Alexander Dobrindt (CSU): Unionsfraktionsvize, CSU-Landesgruppenchef

Markus Feldenkirchen: politischer Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel

Margarete Klein: Politologin, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 21.11.24

In der aktuellen „Maybrit Illner“-Sendung geht es um den Wahlkampf, der die nächsten Monate bis zum Termin der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar bestimmen wird. In der SPD wird darüber diskutiert, ob Olaf Scholz der richtige Kanzlerkandidat ist oder ob nicht besser der deutlich beliebtere Boris Pistorius antreten sollte. Schließlich liegt die SPD in aktuellen Umfragen zur Neuwahl deutlich hinter der Union aus CDU und CSU.

Aber wäre Pistorius wirklich der bessere Kanzlerkandidat für die SPD? Nicht nur darüber diskutieren die Gäste von Maybrit Illner am 21.11.24. Der konkrete Titel der Sendung lautet „Scholz unbeirrbar – Wahlkampf um Krieg und Frieden?“. Es geht also auch um die Rolle des Ukraine-Kriegs im deutschen Wahlkampf und laut Ankündigung zur Sendung auch um die Frage, ob in der Ukraine eine weitere Eskalation droht.

Übertragung von "Maybrit Illner"heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" wird am Donnerstag, 21.11.24, ab 22.15 Uhr im ZDF gezeigt. Es gibt aber nicht nur eine Übertragung im Free-TV, sondern auch kostenlos einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Die „Maybrit Illner“-Folge wird noch einmal im Fernsehen gezeigt: Die Wiederholung läuft am 22.11.24 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Außerdem lassen sich die Folgen von „Maybrit Illner“ auch kostenlos im Online-Stream nachholen – und zwar in der Mediathek des ZDF. Dort gibt es optional auch immer eine Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner" ist in den meisten Wochen ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Es sind aber immer wieder Verschiebungen bei der Sendezeit möglich. So starten auch die Folgen am 5. und 19. Dezember etwas später. Diese Sendetermine wurden für die kommenden Wochen angekündigt:

21.11.2024, 22.15 Uhr

28.11.2024, 22.15 Uhr

05.12.2024, 22.30 Uhr

12.12.2024, 22.15 Uhr

19.12.2024, 22.45 Uhr

(sge)