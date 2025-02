"Maybrit Illner" heute am 23.2.25: Das sind Gäste und Thema der Talkshow

„Maybrit Illner“ ist eine politische Talkshow, die seit 2007 im ZDF ausgestrahlt wird. Moderiert von der Journalistin Maybrit Illner wird in jeder Folge über ein aktuelles gesellschaftliches oder politisches Thema diskutiert. In der Sendung treffen Politiker, Experten, Journalisten und andere prominente Gäste aufeinander, um kontroverse Themen zu diskutieren und ihre Standpunkte zu vertreten. Bezeichnend sind für die Sendung ihre hitzigen Diskussionen und die präzisen Fragen der Moderatorin. All das bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern tiefere Einblicke in aktuelle politische Debatten und gesellschaftliche Herausforderungen.

Die heutige Sendung stellt eine Spezialausgabe dar. In diesem Artikel erfahren Sie, wer am 23.2.25 zu Gast ist und über Deutschland nach der Bundestagswahl debattiert.

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 23.2.25

Der Aufhänger der „Maybrit Illner“ Spezialausgabe lautet: „Deutschland nach der Wahl“. In der heutigen Episode sollen die Ergebnisse der Bundestagswahl thematisiert werden und welche möglichen Folgen diese haben. Es wird darüber gesprochen, wer Deutschland nun regieren könnte und welche Koalitionen dafür infrage kommen. Zudem wird angeschnitten, was ab jetzt in Deutschland passieren kann und wie sich die Situation in Europa verändern könnte. Es werden Fragen geklärt wie: Wer geht als Sieger und wer als Verlierer aus der Wahl hervor? Und wer übernimmt von nun an Verantwortung?

"Maybrit Illner": Gäste heute am 23.2.25

Für die heutige Spezialausgabe hat sich Maybrit Illner fünf Gäste ins Studio eingeladen. Zu hören sind konservative politische Stimmen, liberale politische Akteure und journalistische Blickpunkte. In dieser Übersicht sehen Sie, wer heute bei „Maybrit Illner“ mit von der Partie ist:

Carsten Linnemann: Generalsekretär der CDU

Stephan Weil: SPD-Mitglied, Ministerpräsident Niedersachsens

Felix Banaszak: Parteivorsitzender vom Bündnis B‘90/Die Grünen

Eva Quadbeck: Chefredakteurin bei „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND)

Robin Alexander: stellvertretender Chefredakteur bei „Die Welt“

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

Normalerweise läuft Maybrit Illners Talkshow immer am Donnerstag. Die heutige Folge stellt jedoch eine Ausnahme dar. Aufgrund der heute stattfindenden Bundestagswahl wird nämlich eine Spezial-Ausgabe der Polit-Show ausgestrahlt. Um diese zu sehen, müssen Sie lediglich heute, am 23. Februar 2025, am späten Abend um 22.30 Uhr den Fernseher einschalten und das ZDF auswählen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV steht Ihnen zur gleichen Zeit der Livestream des Senders zur Verfügung.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie keine Zeit haben, heute Abend die Spezial-Ausgabe von „Maybrit Illner“ zu sehen, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung ist die aktuelle Episode in der ZDF-Mediathek hinterlegt und kann dort flexibel angesehen werden. Im Free-TV gib es leider keine Wiederholung der Spezial-Ausgabe.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

Die nächsten Folgen von Maybrit Illners Talkshow laufen wieder im regulären Rhythmus. Daraus ergeben sich die folgenden Sendetermine der nächsten Episoden:

Folge 1013: 27. Februar 2025, 22.15 Uhr

Folge 1014: 6. März 2025, 22.15 Uhr

Folge 1015: 13. März 2025, 22.15 Uhr

Folge 1016: 20. März 2025, 22.15 Uhr

Folge 1017: 27. März 2025, 22.15 Uhr