„Maybrit Illner“ heute am 24.7.25: Gäste und Thema der Talkshow

Bevor sich Maybrit Illner mit ihrer Polit-Talkshow in die Sommerpause verabschiedet, ist sie heute am 24. Juli noch einmal im ZDF auf Sendung. In diesem Jahr gab es bisher 18 Ausgaben der Talkrunde im TV zu sehen, die meisten Zuschauer schalteten am 13. Zuschauer zum Thema „Zehn Tage bis zur Wahl – Deutschland verunsichert?“ ein. Illner war die erste Polit-Talkerin, die Friedrich Merz nach seinem Amtsantritt als Bundeskanzler interviewen durfte – am 15. Mai stellte er sich der Frage, was er nach dem schwierigen Start in seiner Amtszeit schaffen kann.

Die letzte Folge „Maybrit Illner“ lief am 26. Juni 2025 im ZDF. Damals ging es um den Bombenangriff der USA auf den Iran und um die Frage, ob Europa auch ohne die Vereinigten Staaten die eigene Sicherheit gewährleisten kann. Heute widmet sich die Talkerin mit ihren Gästen wieder innenpolitischen Themen. Es geht um die Schwarz-Rote Koalition und darum, ob die Regierung trotz interner Differenzen ihre Versprechen erfüllen kann.

Wie genau lautet das Thema von „Maybrit Illner“ am 24.7.25? Welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 24.7.25

Das Thema der heutigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ verraten wir Ihnen weiter unten. Zunächst möchten wir Ihnen einmal die Gäste der letzten Sendung vor der Sommerpause vorstellen. Diese Politiker, Journalisten und Experten sind heute am 24. Juli 2025 zu Gast:

Thorsten Frei (CDU): Kanzleramtsminister

Verena Hubertz (SPD): Bundesbauministerin

Monika Schnitzer: Wirtschaftsweise

Robin Alexander: Stellvertretender Chefredakteur WELT

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 24.7.25

Das Thema der heutigen „Maybrit Illner“-Sendung lautet: „Streit statt Aufbruch – Bekommt Schwarz-Rot die Kurve?“ Bundeskanzler Merz hatte vor der Wahl viele Versprechungen gemacht und die Messlatte hochgelegt. Eigentlich hätte man in Deutschland bis zum Sommer den wirtschaftlichen Umschwung spüren sollen. Effektiv scheint sich aber bisher nicht viel geändert zu haben, was sich auch an der Stimmung im Land sehen lässt.

Das angekündigte Wirtschaftswachstum scheint immer mehr davon abzuhängen, wie die Strafzölle von Donald Trump ausfallen und wie hart sie Deutschland und Europa treffen. Unter anderem wird Maybrit Illner mit ihren Gästen diese Fragen beantworten: Wie stabil ist die schwarz-rote Koalition? Kann sie die Wirtschaft aus der Rezession holen?

Übertragung von „Maybrit Illner“ heute im Free-TV oder Stream

Die heutige Folge von „Maybrit Illner“ läuft am Donnerstag, dem 24.7.25, um 22.15 Uhr im ZDF. Sie können die Talkrunde jedoch nicht nur im Free-TV, sondern auch zeitgleich im Live-Stream auf der Website des ZDF verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Folge von „Maybrit Illner“ live im ZDF oder im Stream anzusehen, können Sie die Talkshow auch nach der Ausstrahlung in der Wiederholung sehen. Die Talkrunde wird am Freitag noch einmal beim Sender phoenix wiederholt. Das ist der Termin:

„Maybrit Illner“, Folge 1027: Freitag, 25. Juli 2025, 12.30 Uhr, phoenix

Außerdem werden die einzelnen Episoden von „Maybrit Illner“ immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Falls Sie nach der Show noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie direkt im Anschluss noch die neue Folge von „Markus Lanz“ ansehen. Lanz verabschiedet sich nach der heutigen Sendung ebenfalls in die Sommerpause.

Wann kehrt „Maybrit Illner“ aus der Sommerpause zurück?

„Maybrit Illner“ läuft regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Vorerst gehört die Polit-Talkshow jedoch nicht zum TV-Programm des Senders: Anderthalb Monate lang ist die Sendung in der Sommerpause und meldet sich erst im September mit einer neuen Ausgabe zurück. Das ist der erste Sendetermine nach der Sommerpause:

Folge 1028: 11.09.2025, 22:15 Uhr