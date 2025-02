„Maybrit Illner“ heute am 27.2.25: Gäste und Thema der Talkshow

Thema der Polit-Talkshows in dieser Woche sind vor allem die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025. In der Sondersendung „Deutschland nach der Wahl“ hat sich Maybrit Illner bereits am Wahlabend mit hochkarätigen Politikern über den neuen Bundestag diskutiert. In der heutigen Ausgabe der Talkrunde wird es auch um die Zukunft Deutschlands gehen, allerdings steht diesmal die US-amerikanische Politik im Mittelpunkt.

Wie lautet das Thema heute am 27. Februar 2025 bei „Maybrit Illner“? Welche Gäste sind im Studio und welchen Fragen werden sich die Gäste im Studio stellen müssen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Folge des Polit-Talks haben wir hier für Sie.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 27.2.25

Wie das Thema der aktuellen Ausgabe von „Maybrit Illner“ lautet, verraten wir Ihnen weiter unten. Hier stellen wir zunächst einmal die Gäste der heutigen Sendung vor. Diese Politiker, Journalisten und Experten sind heute im Studio:

Jens Spahn (CDU): Stellvertretender Unions-Fraktionsvorsitzender

Wolfgang Schmidt (SPD): Chef des Bundeskanzleramtes

Sarah Pagung: Politikwissenschaftlerin, Körber Stiftung Programmleitung Bereich Internationale Politik

Marina Weisband: Publizistin und Grünen-Politikerin, in Kiew geboren und besitzt neben der ukrainischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft

Elmar Theveßen: Leiter ZDF-Studio Washington

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 27.2.25

Das Thema der aktuellen „Maybrit Illner“-Sendung lautet: „Trump dealt, Europa zahlt – was tut Merz?“ Trump will der Ukraine nur mit Gegenleistung helfen und stellt sich nicht schützend vor das europäische Land. Die Bundeswehr und zeitgleich die Ukraine aufzurüsten könnte hunderte Milliarden kosten - Merz will nun für die Verteidigung neue Schulden machen.

Unter anderem widmet sich Maybrit Illner mit ihren Gästen heute folgenden Fragen: Wird die SPD Merz bei seinem Vorhaben grundsätzlich unterstützen? Ist das Verhältnis zu den USA alleine mit viel Geld zu kitten? Oder wird ein Kanzler Merz bald nicht nur den Taurus, sondern auch deutsche Soldaten zur Friedenssicherung in die Ukraine schicken müssen?

Übertragung von „Maybrit Illner“ heute im Free-TV oder Stream

Die neueste Folge von „Maybrit Illner“ läuft heute am Donnerstag, dem 27.2.25, ab 22.15 Uhr im ZDF. Grundsätzlich können Sie die Talkrunde nicht nur im Free-TV, sondern zeitgleich auch im Live-Stream auf der Website des Senders verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie heute Abend keine Zeit haben, sich die neueste Ausgabe von „Maybrit Illner“ anzusehen, können Sie die Talkshow auch nach der Erstausstrahlung in der Wiederholung sehen. Die Sendung wird am Folgetag beim Sender phoenix wiederholt. Das ist der Termin:

„Maybrit Illner“, Folge 1013: Freitag, 28. Februar 2025, 16 Uhr, phoenix

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Falls Sie nach der Show noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie direkt im Anschluss noch die neue Folge von „Markus Lanz“ ansehen.

Talkshow „Maybrit Illner“: Die nächsten Sendetermine im Überblick

„Maybrit Illner“ läuft regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Das sind die nächsten Sendetermine der Polit-Talkshow:

Folge 1013: 27.02.2025, 22.15 Uhr

Folge 1014: 06.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1015: 13.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1016: 20.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1017: 27.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1018: 03.04.2025, 22.15 Uhr

Folge 1019: 10.04.2025, 22.15 Uhr