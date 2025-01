„Maybrit Illner“ heute am 30.1.25: Gäste und Thema der Talkshow

Bei „Maybrit Illner“ ging es in der vergangenen Woche um die Folgen des Amtsantritts von US-Präsident Trump und um die Frage, ob Deutschland diesmal besser gewappnet ist. Schon jetzt hat Trump in den USA einiges umgekrempelt, und es dürfte auch nicht mehr lange dauern, bis die ersten Folgen in Europa und Deutschland spürbar werden. Unter anderem hat der neue US-Präsident alle Kapitol-Stürmer begnadigt, ist aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der WHO ausgetreten und hat außerdem seine Ansprüche in Richtung Grönland bekräftigt.

In der neuesten Ausgabe soll es jedoch nicht um weltpolitische Fragen gehen, sondern um die Migrationspolitik in Deutschland. Welchen Fragen sich Maybrit Illner heute widmet, welche Gäste im Studio sind und wie genau das Thema der Polit-Talkshow lautet verraten wir Ihnen hier.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 30.1.25

Wie das Thema der aktuellen Ausgabe von „Maybrit Illner“ lautet, verraten wir Ihnen weiter unten. Hier stellen wir zunächst einmal die Gäste der heutigen Sendung vor. Diese Politiker, Journalisten und Experten sind heute im Studio:

Robert Habeck (Bündnis ´90/ Die Grünen): Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister, Kanzlerkandidat

Carsten Linnemann (CDU): Generalsekretär

Giovanni di Lorenzo: Journalist, Chefredakteur von Die Zeit , Autor

Sarah Tacke: ZDF -Rechtsexpertin

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 30.1.25

Das Thema der aktuellen „Maybrit Illner“-Sendung lautet: „Machtkampf um Migration – entscheidet der Asylstreit die Wahl?“ Nach der Messerattacke in Aschaffenburg hat die sogenannte „Brandmauer-Debatte“ die Berichterstattung bestimmt. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wurde eine Annäherung in Richtung AfD vorgeworfen. Nun hat die Union im Bundestag einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung der Migrationspolitik eingebracht und mithilfe von FDP und AfD eine Mehrheit erzielt.

Unter anderem widmet sich Maybrit Illner mit ihren Gästen diesen Fragen: Bricht Merz damit das „Brandmauer“-Tabu und wie hoch wird der Preis dafür sein? Lassen sich die Unionspläne vom „faktischen Einreisestopp“ überhaupt umsetzen? Welche Fehler hat die Ampelregierung gemacht? Was, außer ein empörtes „So nicht“, bieten Grüne und SPD nun an?

Übertragung von „Maybrit Illner“ heute im Free-TV oder Stream

Die neueste Folge von „Maybrit Illner“ läuft am Donnerstag, dem 30.1.25, ab 22.15 Uhr im ZDF. Grundsätzlich können Sie die Talkrunde nicht nur im Free-TV, sondern zeitgleich auch im Live-Stream auf der Website des Senders verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie am Donnerstagabend keine Zeit haben, sich die neueste Ausgabe von „Maybrit Illner“ anzusehen, können Sie die Talkshow auch nach der Erstausstrahlung in der Wiederholung sehen. Die Sendung wird am Folgetag beim Sender phoenix wiederholt. Das ist der Termin:

„Maybrit Illner“, Folge 1011: Freitag, 31. Januar 2025, 16 Uhr, phoenix

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Falls Sie nach der Show noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie direkt im Anschluss noch die neue Folge von „Markus Lanz“ ansehen.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner“ war in einer kurzen Winterpause, läuft seit dem 16. Januar aber wieder regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Einige Male fällt die Talkshow in den nächsten Wochen aber auch aus. Das sind die nächsten Sendetermine:

Folge 1011: 30.01.2025, 22.15 Uhr

Folge 1012: 13.02.2025, 22.15 Uhr

Folge 1013: 27.02.2025, 22.15 Uhr

Folge 1014: 06.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1015: 13.03.2025, 22.15 Uhr