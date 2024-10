Maybrit Illner heute am 31.10.24: Gäste und Thema am Donnerstag

Die Gäste von Moderatorin Maybrit Illner heute Abend nehmen sich ein aktuelles Thema vor. Aber worum geht es und wer ist dabei?

Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow „Maybrit Illner“ vom 31.10.24, die ab 22.15 Uhr im ZDF läuft. Dabei geht es nicht nur um das Thema und die Gäste, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 31.10.24

Politikerinnen und Politiker sowie Vertreter aus der Wirtschaft - so setzt sich die Diskussionsrunde zusammen. Das sind die Gäste bei „Maybrit Illner“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Saskia Esken (SPD): Parteivorsitzende

Claus Ruhe Madsen (CDU): Minister für Arbeit und Wirtschaft in Schleswig-Holstein

Christian Dürr (FDP): Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Christiane Benner: Erste Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall)

Jörg Dittrich: Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Dachdeckermeister

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 31.10.24

Konkret lautet das Thema be „Maybrit Illner“ vom 31.10.24 so: „Wende oder Ende – gefährdet die Ampel den Wohlstand?“. Der Sender führt dazu aus, dass es kaum Wirtschaftswachstum gebe und die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP auch keinen Plan habe, um das zu ändern. Zwar gebe es nun viele Gipfel und Vorschläge zu dem Thema, doch für die könne es zu spät sein.

Der Sender wirft einige Fragen auf, um die es in der Diskussion von Maybrit Illner und ihren Gästen gehen soll: Wie groß ist die Gefahr für Wohlstand und Arbeitsplätze? Was könnte der deutschen Wirtschaft wirklich helfen? Und zerbricht die Ampel-Regierung am Streit über dieses Thema?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" ist am Donnerstag, 31.10.24, ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Sendung läuft aber nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Sie haben an Halloween 2024 keine Zeit, die aktuelle Folge von „Mabrit Illner“ zu sehen, möchten sie aber nachholen? Kein Problem: Die Wiederholung im TV gibt es am 1. November 2024 auf dem Sender phoenix. Sie läuft dort aber früher als gewohnt schon am Vormittag ab 10.15 Uhr.

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Dort lassen sie sich im Online-Stream sehen - optional auch als Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner" läuft in den meisten Wochen donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF. Es kommt immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder zu Pausen, für die nächsten Wochen sind aber regelmäßige Sendetermine angekündigt. Das ist der Überblick:

31.10.2024, 22.15 Uhr

07.11.2024, 22.15 Uhr

14.11.2024, 22.15 Uhr

21.11.2024, 22.15 Uhr

28.11.2024, 22.15 Uhr

05.12.2024, 22.15 Uhr

12.12.2025, 22.15 Uhr

