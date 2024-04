"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über das Superwahljahr

Die Gäste der Talkshow "Maybrit Illner" diskutieren heute am 4. April 2024 über das Superwahljahr in Deutschland und die möglichen politischen Folgen.

Heute Abend ab 22.15 Uhr strahlt das ZDF eine neue Ausgabe von " Maybrit Illner" aus. Hier erhalten Sie einen Überblick über alle eingeladenen Gäste und deren Expertise. Außerdem bieten wir Informationen zur Übertragung, Wiederholung und den kommenden Sendeterminen der Talkshow.

Thema bei "Maybrit Illner" am 4. April 2024

Das Thema der heutigen Sendung lautet: "Viel Krise, wenig Vertrauen - überlebt die Ampel das Superwahljahr 2024?"

Europawahlen, Kommunalwahlen und drei Landtagswahlen - es steht zur Diskussion, ob die Ampel-Koalition dieses Wahljahr durchsteht? Oder wird sie letztendlich an ihren ungelösten inneren Widersprüchen scheitern?

Es wird oft behauptet, dass das beste Mittel gegen Populisten und Extremisten eine "gute Politik" sei. Doch was genau definiert "gute Politik", insbesondere angesichts der großen Krisen wie dem Ukraine-Krieg, Migration, Klimawandel und Energiewende? Die klare Erläuterung der Regierungsarbeit und die handwerkliche Verbesserung von Gesetzen sind zweifellos grundlegende Voraussetzungen.

Aber reicht das aus, um die Wähler zu überzeugen? Haben die demokratischen Parteien eine Chance, das Vertrauen in Ost- und Westdeutschland zurückzugewinnen? Oder sind die Bürger tatsächlich "veränderungsmüde"? Diese Fragen versucht die Moderatorin gemeinsam mit ihren Gästen zu beantworten.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 4. April 2024

Fünf Gäste hat Maybrit Illner heute Abend als Experten ins Studio eingeladen. Hier kommt eine Übersicht:

Manuela Schwesig : Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern ( SPD )

Ministerpräsidentin ( ) Wolfgang Bosbach : unterstützt den CDU-Wahlkampf im Osten ( CDU )

unterstützt den CDU-Wahlkampf im Osten ( ) Dirk Neubauer : parteiloser Landrat Mittelsachsen

parteiloser Landrat Mittelsachsen Sabine Rennefanz: Autorin und Journalistin

Autorin und Journalistin Eva Linsinger : stellv. Chefredakteurin des österreichischen Nachrichtenmagazins „profil“

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren und verbrachte ihre Kindheit in der DDR. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als Journalistin beim Fernsehen der DDR. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands gehörte sie ab 1992 zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins und übernahm später im Jahr 1998 die Leitung der Sendung.

Im Jahr 1999 wurde sie zur Moderatorin der Talkshow "Berlin Mitte" ernannt, die später im Jahr 2007 in "Maybrit Illner" umbenannt wurde. Über ihr Privatleben ist bekannt, dass sie in zweiter Ehe verheiratet ist.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow wird jeden Donnerstag im Free-TV über das ZDF ausgestrahlt. Darüber hinaus wird die Sendung auch auf der Webseite des öffentlich-rechtlichen Senders im Live-Stream übertragen.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wer am Donnerstagabend keine Zeit hatte, kann die Talkshow in der Regel freitags auf dem Sender phoenix nachholen. Die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" vom 4. April 2024 wird dort am 5. April ab 16 Uhr als Wiederholung gezeigt. Außerdem sind alle Ausgaben nach der Ausstrahlung im Fernsehen auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.

"Maybrit Illner" 2024: Sendetermine der nächsten Folgen

Normalerweise ist die Talkshow "Maybrit Illner" donnerstags von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen - abhängig vom anderen Programm kann es aber auch zu Verschiebungen kommen. Das sind die Sendetermine der nächsten drei Folgen: