"Maybrit Illner" gestern am 5.9.24: Das waren die Gäste und das Thema

Als Moderatorin Maybrit Illner gestern Abend auf Sendung geht, diskutierten sie und ihre Gäste über ein Thema, bei dem es um „neue Hürden“ und „alte Tabus“ geht. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 5.9.24 ab 22.25 Uhr im ZDF lief.

In diesem Artikel stellen wir nicht nur die Gäste und das Thema von „Mabrit Illner“ vor. Sie bekommen auch die Infos rund um Übertragung, Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 5.9.24

Hier stellen wir die Gäste von „Maybrit Illner“ gestern Abend vor, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Stephan Weil (SPD): Ministerpräsident von Niedersachsen

Wolfgang Bosbach (CDU): unterstützt CDU-Wahlkampf im Osten

Amira Mohamed Ali (BSW): Parteivorsitzende

Juli Zeh: Schriftstellerin, Juristin, Richterin am Verfassungsgericht Land Brandenburg

Katharina Dröge: Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 5.9.24

Es ist das große Thema in den aktuellen Talkshows: die Landtagswahlen vom Sonntag. Sowohl das Wahlergebnis in Sachsen als auch das Wahlergebnis in Thüringen sind für die Parteien der Bundesregierung ein Debakel. SPD, Grüne und FDP sind stark abgestürzt. Gleichzeitig muss sich die CDU nun mit neuen Bündnissen auseinandersetzen, wenn sie in den beiden Bundesländern regieren will. „Maybrit Illner“ griff das Thema gestern auf. Konkret lautete der Titel der aktuellen Sendung: „Nach dem Wahldebakel – neue Hürden, alte Tabus?“.

In der Ankündigung zur Folge warf der Sender die Fragen auf, welche Hürden die Parteien im Bund und in den Ländern nun überwinden müssen und welche Tabus gebrochen werden könnten. Außerdem wurde darüber diskutiert, was die Wahlergebnisse für die nächste Bundestagswahl bedeuten - und ob die Ampel-Regierung überhaupt bis zum September 2025 durchhält.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Stream sehen

"Maybrit Illner" startete am Donnerstag, 5.9.24, ein paar Minuten später als sonst: Los ging es um 22.25 Uhr im ZDF. Die Folge lief nicht nur im Free-TV. Parallel dazu gibt es eine Übertragung im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Die "Maybrit Illner"-Folge 995 zum Thema „Nach dem Wahldebakel – neue Hürden, alte Tabus?“ wird noch einmal im Fernsehen wiederholt. Die Wiederholung läuft am 6. September 2024 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix.

Die Sendung wird nach der Ausstrahlung im Fernsehen aber auch im Online-Stream angeboten. Sie wird in der Mediathek des ZDF veröffentlicht, wo sie kostenlos und ohne Anmeldung aufgerufen werden kann. Dabei gibt es auch eine optionale Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

"Maybrit Illner": Was sid die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner" läuft normalerweise donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF. Wie bei der aktuellen Folge kann es aber auch zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Am 3. Oktober fällt die Sendung komplett aus - also am Feiertag Tag der Deutschen Einheit. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

05.09.2024, 22.25 Uhr: Folge 995 von „Maybrit Illner“

12.09.2024, 22.15 Uhr: Folge 996 von „Maybrit Illner“

19.09.2024, 22.15 Uhr: Folge 997 von „Maybrit Illner“

26.09.2024, 22.15 Uhr: Folge 998 von „Maybrit Illner“

10.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 999 von „Maybrit Illner“

