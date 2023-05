Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 11. Mai 2023: Mehr Geld, weniger Flüchtlinge?

In der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" heute am 11. Mai 2023 geht es um die Asyl-Politik. Welche Gäste diskutieren darüber? Hier bekommen Sie die Infos.

Am Mittwoch haben Bund und Länder bei einem sogenannten Flüchtlingsgipfel darüber gesprochen, wie mit der steigenden Zahl an Flüchtlingen umgegangen werden soll. Der Bund stellt den Ländern für die Versorgung von Asylbewerbern nun eine Milliarde Euro mehr zur Verfügung.

Was ist von den Entscheidungen zu halten? Darüber diskutieren die Gäste bei " Maybrit Illner" heute am 11. Mai 2023.

Hier erfahren Sie aber nicht nur, wer in der Talkshow dabei ist. Sie bekommen auch Infos dazu, wann die Sendung im ZDF läuft und wo es Wiederholungen gibt.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 11. Mai 2023

Maybrit Illner hat heute sechs Gäste im Studio. So wurden sie vom ZDF angekündigt:

Omid Nouripour (Grüne): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Stephan Weil ( SPD ): Ministerpräsident von Niedersachsen

Ministerpräsident von Manfred Weber ( CSU ): Europaabgeordneter, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei , stellvertretender Parteivorsitzender der CSU

Europaabgeordneter, Partei- und Fraktionsvorsitzender der , stellvertretender Parteivorsitzender der Birgit Glorius : Fluchtforscherin, Professorin für Humangeografie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der Technischen Universität Chemnitz

Fluchtforscherin, Professorin für Humangeografie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der Mariam Lau : Journalistin in der Politikredaktion der Zeit

Journalistin in der Politikredaktion der Zeit Heiko Teggatz : stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB ( DPolG )

"Maybrit Illner" heute am 11. Mai 2023: Thema ist Flüchtlingspolitik

Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland steigt. Da sich die Kommunen und Länder davon überfordert fühlen, wollen sie mehr Unterstützung durch den Bund. Dieser hat beim sogenannten Flüchtlingsgipfel am Mittwoch letztendlich eine Milliarde Euro mehr für die Länder zugesagt.

Aber lassen sich die Probleme in der Asylpolitik mit Geld allein lösen? Und wird am Ende ausgerechnet eine Regierung mehr Abschiebungen durchsetzen, an der SPD und Grüne beteiligt sind? Das sind nur zwei der vielen Fragen, die die Gäste bei "Maybrit Illner" heute Abend diskutieren.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Live-Stream

"Maybrit Illner" läuft heute am 11. Mai 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Die Talkshow ist nicht nur im Free-TV zu sehen. Es gibt auch auf der ZDF-Seite eine Übertragung im Stream.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wer donnerstags keine Zeit für "Maybrit Illner" hat, kann die Sendungen immer einen Tag später im Fernsehen verfolgen. Die Wiederholung übernimmt dabei der Sender phoenix. Die aktuelle Folge wird dort am 12. Mai 2023 ab 16 Uhr noch einmal gezeigt.

Die Sendung vom 11. Mai 2023 lässt sich aber auch online im Stream nachholen. Alle Folgen der Talkshow sind nämlich in der Mediathek des ZDF abrufbar.

"Maybrit Illner" 2023: Nächste Sendetermine im ZDF

"Maybrit Illner" läuft meistens am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Manchmal legt die Talkshow aber eine Pause ein. So ist sie in der kommenden Woche an Christi Himmelfahrt 2023 zum Beispiel nicht zu sehen. Ansonsten sind für die kommenden Wochen regelmäßige Sendetermine angekündigt.

11.05.2023, 22.15 Uhr

25.05.2023, 22.15 Uhr

01.06.2023, 22.15 Uhr

08.06.2023, 22.15 Uhr

15.06.2023, 22.15 Uhr

22.06.2023, 22.15 Uhr

(sge)