"Maybrit Illner" heute am 12. Oktober 2023: Gäste mit Baerbock und Laschet

"Maybrit Illner" heute am 12. Oktober 2023: Thema ist Terror-Angriff aus Israel

Die Hamas hat bei ihrem Terror-Angriff auf Israel mehr als 1000 Menschen ermordet und über 100 in den Gaza-Streifen entführt. Wie kann Israel darauf reagieren? Was wird aus den Geiseln? Und droht nun ein großer Krieg. Um solche Fragen geht es laut Ankündigung des Senders bei " Maybrit Illner" heute am 12. Oktober 2023.

Es wird aber auch der Blick nach Deutschland gerichtet. Wie kann die Solidarität mit Israel aussehen? Und wie kann damit umgegangen werden, dass es auch in Deutschland Muslime gab, die über den Terror-Angriff gejubelt haben?

"Maybrit Illner": Gäste heute am 12. Oktober 2023

Zur Diskussionsrunde von Sandra Maischberger heute Abend gehören nicht nur Politiker, sondern auch Forscher und eine Journalistin. Hier bekommen Sie den Überblick über die Gäste der ZDF-Talkshow, wie der Sender sie angekündigt hat:

Annalena Baerbock (Grüne): Bundesaußenministerin (im Einzelgespräch)

Bundesaußenministerin (im Einzelgespräch) Omid Nouripour (Grüne): Parteivorsitzender, in Teheran geboren

Parteivorsitzender, in geboren Armin Laschet ( CDU ): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ehemaliger CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, unter anderem Vorsitzender des Abraham Accords Insititute, Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration e.V.

Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ehemaliger CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, unter anderem Vorsitzender des Abraham Accords Insititute, Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration e.V. Souad Mekhennet : Korrespondentin für internationale Sicherheit der Washington Post , Buchautorin von „Nur wenn du allein kommst: Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad“, deutsche Journalistin, Tochter türkisch-marokkanischer Eltern

Korrespondentin für internationale Sicherheit der , Buchautorin von „Nur wenn du allein kommst: Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad“, deutsche Journalistin, Tochter türkisch-marokkanischer Eltern Meron Mendel: Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt , Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences , forscht unter anderem zur Gegenwart des Antisemitismus und zur Zukunft der Erinnerungskultur, in Israel geboren

Direktor der Bildungsstätte in , Professor für transnationale soziale Arbeit an der , forscht unter anderem zur Gegenwart des Antisemitismus und zur Zukunft der Erinnerungskultur, in geboren Peter Neumann : Terrorismusforscher, Professor für Sicherheitsstudien vom King's College in London

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" ist heute am 12. Oktober 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Talkshow wird zusätzlich zur Übertragung im Free-TV auch kostenlos im Live-Stream auf der Website des ZDF gezeigt.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die "Maybrit Illner"-Sendung vom 12. Oktober 2023 ist als Wiederholung auch noch einmal auf dem Sender phoenix zu sehen. Dort läuft sie am 13. Oktober ab 16 Uhr.

Online lässt sich die Folge außerdem unabhängig von einer bestimmten Sendezeit nachholen. Sie wird nach der Erstausstrahlung in der Mediathek des ZDF veröffentlicht.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft am Donnerstag ab 22.15 Uhr. Für die nächsten Wochen sind keine Pausen oder Verschiebungen bei der Ausstrahlung angekündigt. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

12. Oktober 2023, 22.15 Uhr

19. Oktober 2023, 22.15 Uhr

26. Oktober 2023, 22.15 Uhr

2. November 2023, 22.15 Uhr

9. November 2023, 22.15 Uhr

16. November 2023, 22.15 Uhr

23. November 2023, 22.15 Uhr

