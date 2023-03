Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 16. März: Dreyer, Wüst und Palmer diskutieren über Flüchtlinge

Bei "Maybrit Illner" heute am 16. März 2023 geht es um das Thema Flüchtlinge. Sechs Gäste sind dabei - darunter Malu Dreyer, Hendrik Wüst und Boris Palmer.

Maybrit Illner und ihre Gäste nehmen sich heute Abend wieder ein aktuelles Thema vor. In der Sendung vom 16. März 2023 geht es um die steigende Zahl an Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen. Die Übertragung der Talkshow im ZDF startet um 22.15 Uhr.

Welche Gäste sind bei "Maybrit Illner" heute dabei? Hier bekommen Sie die Übersicht. Außerdem erfahren Sie alles rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine der ZDF-Sendung.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 16. März 2023

Bevor weiter unten das Thema genauer ausgeführt wird, finden Sie hier erst einmal eine Übersicht über die Gäste von "Maybrit Illner" am 16. März 2023, wie sie vom ZDF angekündigt wurden.

Malu Dreyer ( SPD ): Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

( ): Ministerpräsidentin von Hendrik Wüst ( CDU ): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

( ): Ministerpräsident von Boris Palmer (Grüne - Mitgliedschaft ruht): Oberbürgermeister von Tübingen

(Grüne - Mitgliedschaft ruht): Oberbürgermeister von Tino Schomann ( CDU ): Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg

( ): Landrat des Hanna Stoiak: ukrainische Ärztin

Helene Bubrowski : Journalistin, Parlamentsredaktion der FAZ in Berlin

"Maybrit Illner" heute am 16. März 2023 mit dem Thema Flüchtlinge

Das Thema bei "Maybrit Illner" wird vom Sender so betitelt: "Ihr schafft das schon! Viele Flüchtlinge und kein Plan?". Laut ZDF wurden in den vergangenen Monaten 1,4 Millionen Flüchtlinge in den Kommunen, Städten und Bundesländern aufgenommen - knapp 1,2 Millionen davon aus der Ukraine. Die Flüchtlingshilfe komme daher an ihre Grenzen.

Steht Deutschland vor einer größeren Herausforderung als im Jahr 2015? Und wie kann die Integration gelingen? Über solche Fragen werden die Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 16. März 2023 diskutieren.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV und Live-Stream

Die Talkshow "Maybrit Illner" ist im ZDF zu sehen. Die aktuelle Sendung läuft am 16. März 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im Fernsehen. Gleichzeitig gibt es online auf der ZDF-Seite einen Live-Stream zur Sendung.

Talkshow "Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Nach der Ausstrahlung gibt es zu jeder Sendung von "Maybrit Illner" eine Wiederholung in der Mediathek des ZDF. Am 17. März 2023 wird die aktuelle Folge außerdem ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix wiederholt.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine und nächste Folgen im ZDF

"Maybrit Illner" ist fast immer am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. In den nächsten Wochen ist auch keine Pause geplant. Das sind daher die nächsten Sendetermine der Talkshow:

16.03.2023, 22.15 Uhr

23.03.2023, 22.15 Uhr

30.03.2023, 22.15 Uhr

13.04.2023, 22.15 Uhr

20.04.2023, 22.15 Uhr

27.04.2023, 22.15 Uhr

