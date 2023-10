"Maybrit Illner" heute am 19. Oktober 2023: Gäste und Thema

Die Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 19. Oktober 2023 diskutieren wieder über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, wer dabei ist und worum es geht.

Wenn Maybrit Illner heute Abend mit ihrer Talkshow auf Sendung geht, hat sie fünf Gäste im Studio. In diesem Artikel geben wir einen Überblick darüber, wer dabei ist.

Sie bekommen außerdem weitere Infos zur aktuellen Folge von "Maybrit Illner" am 19. Oktober 2023: Um welches Thema geht es? Wo gibt es die Übertragung und die Wiederholung? Und wie sehen die nächsten Sendetermine aus?

"Maybrit Illner" heute am 19. Oktober 2023: Thema ist Gegenoffensive von Israel

Wie schon in der vergangenen Woche geht es um das politische Thema, das aktuell alle anderen überlagert: um den Terror-Angriff der Hamas auf Israel und die Gegenoffensive in Gaza. Konkret wurde das Thema für die aktuelle "Maybrit Illner"-Sendung so angekündigt: "Hamas zerstören, Zivilisten schützen – Flächenbrand vermeidbar?".

Die Hamas hat bei ihrem Terror-Angriff in Israel mehr als 1400 Menschen getötet und 199 Geiseln in ihrer Gewalt. Israel hat eine Gegenoffensive in Gaza gestartet, um die Geiseln zu befreien und die Hamas zu zerstören. Die Gäste bei "Maybrit Illner" diskutieren zum einen darüber, wie eine humanitäre Katastrophe für die Zivilisten in Gaza abgewendet werden kann. Zum anderen geht es darum, ob eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten droht.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 19. Oktober 2023

Wer diskutiert in der Talkshow über das aktuelle Thema? Das sind die Gäste bei "Maybrit Illner" heute Abend, wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Lars Klingbeil ( SPD ): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Carlo Masala : Militärexperte, Professor für Internationale Politik , Universität der Bundeswehr in München

Militärexperte, Professor für Internationale , Universität der in Melody Sucharewicz : deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie, früher außenpolitische Beraterin des damaligen israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz

deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie, früher außenpolitische Beraterin des damaligen israelischen Verteidigungsministers Ahmad Mansour : Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft, kämpft mit seiner Beratungsstelle Mind Prevention gegen Islamismus und Extremismus

Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft, kämpft mit seiner Beratungsstelle Mind Prevention gegen Islamismus und Extremismus Shahrzad Eden Osterer: deutsch-iranische Journalistin, Autorin, Moderatorin beim Bayrischen Rundfunk

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Live-Stream

"Maybrit Illner" ist heute am 19. Oktober 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Talkshow läuft nicht nur im Free-TV. Es wird auch ein Live-Stream auf der Website des ZDF angeboten.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die "Maybrit Illner"-Sendung vom 19. Oktober 2023 im Fernsehen nachholen möchte, hat am 20. Oktober Gelegenheit dazu. Ab 16 Uhr wird sie nämlich noch einmal auf dem Sender phoenix gezeigt.

Außerdem gibt es eine Wiederholung als Stream im Internet. Alle Folgen von "Maybrit Illner" stehen nach der Erstausstrahlung nämlich online in der Mediathek des ZDF bereit.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Manchmal legt die Talkshow Pausen ein und es ist auch möglich, dass sich die Sendezeit verschiebt. Für die nächsten Wochen wurden aber regelmäßige Sendetermine angekündigt. Das sind die nächsten:

19. Oktober 2023, 22.15 Uhr

26. Oktober 2023, 22.15 Uhr

2. November 2023, 22.15 Uhr

9. November 2023, 22.15 Uhr

16. November 2023, 22.15 Uhr

23. November 2023, 22.15 Uhr

30. November 2023, 22.15 Uhr

