Gäste bei "Maybrit Illner" gestern am 23. März 2023: Es geht um das Heizungsverbot

Maybrit Illner und ihre Gäste diskutierten gestern über das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen. Unter anderem sind Ricarda Lang und Michael Kretschmer dabei.

Wenn die Talkshow " Maybrit Illner" gestern Abend im ZDF lief, diskutierten fünf Gäste über ein aktuelles Thema. In der Sendung geht es um das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024.

Moderatorin Maybrit Illner ging am 23. März 2023 ab 22.15 Uhr auf Sendung. Hier finden Sie die Infos zur Folge rund um die Gäste, das Thema, die Übertragung und die Wiederholung.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 23. März 2023

Fünf Gäste hat "Maybrit Illner" gestern im Studio. In dieser Übersicht sehen Sie, wer zur Diskussionsrunde der aktuellen Sendung gehört:

Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Michael Kretschmer ( CDU ): Ministerpräsident von Sachsen

Ministerpräsident von Sachsen Veronika Grimm : Ökonomin und Mitglied des Sachverständigenrates

Ökonomin und Mitglied des Sachverständigenrates Hermann-Josef Tenhagen : Chefredakteur von Finanztip

Chefredakteur von Finanztip Gerald Traufetter : Chefkorrespondent im Hauptstadtbüro des Spiegel

"Maybrit Illner" gestern am 23. März 2023 mit dem Thema Heizungsverbot

Die Pläne von Robert Habeck werden kontrovers diskutiert. Kritiker befürchten hohe Kosten durch das Verbot von Öl- und Gasheizungen, die viele Menschen überfordern könnten. Immerhin könnten rund 30 Millionen Heizungen von den Plänen betroffen sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Protest gegen die Pläne gibt es nicht nur aus der Opposition, sondern auch von der FDP und von Ministerpräsidenten der SPD. Das Thema bei "Maybrit Illner" lautet daher heute: "Heizung, Strom, Ampel-Streit – Klima retten auf die harte Tour?".

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow "Maybrit Illner" lief am 23. März 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr. Sie ist im Free-TV im ZDF zu sehen. Gleichzeitig wird auf der ZDF-Seite ein Live-Stream angeboten, durch den sich die Folge auch online sehen lässt.

Talkshow "Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Jede Woche wird "Maybrit Illner" nach der Ausstrahlung im ZDF auch noch einmal auf dem Sender phoenix wiederholt. Die aktuelle Sendung ist dort am 24. März 2023 ab 16 Uhr zu sehen.

Außerdem gibt es auch immer online eine Wiederholung zu "Maybrit Illner". Die Folgen stehen nach der Übertragung im Fernsehen in der Mediathek des ZDF bereit.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine im ZDF

"Maybrit Illner" läuft fast immer am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Abhängig vom anderen Programm kann es zu Verschiebungen kommen und in manchen Wochen geht die Talkshow auch in die Pause. Für die kommenden Folgen wurden aber sehr regelmäßige Sendetermine angekündigt:

23.03.2023, 22.15 Uhr

30.03.2023, 22.15 Uhr

13.04.2023, 22.15 Uhr

20.04.2023, 22.15 Uhr

27.04.2023, 22.15 Uhr

05.05.2023, 22.15 Uhr

(sge)