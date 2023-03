Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 30. März 2023: Ist der Ampel-Streit beigelegt?

Bei "Maybrit Illner" heute am 30. März 2023 geht es um den Streit in der Ampel-Koalition. Gäste sind auch Christian Lindner, Lars Klingbeil und Omid Nouripour.

Wenn die Talkshow " Maybrit Illner" heute Abend auf Sendung geht, sind mehrere Spitzenpolitiker zu Gast. Es geht schließlich um die Ampel-Koalition, in der es zuletzt viel Streit gab.

Welche fünf Gäste hat Maybrit Illner im Studio? Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung vom 30. März 2023, die ab 22.15 Uhr im ZDF läuft.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 30. März 2023

Gleich drei Parteivorsitzende sind bei "Maybrit Illner" heute Gäste. Dazu kommen eine Journalistin und ein Journalist. Hier erhalten Sie erst einmal den Überblick, wer zur Diskussionsrunde gehört:

Christian Lindner ( FDP ): Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender

Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender Lars Klingbeil ( SPD ): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Omid Nouripour (Grüne): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Eva Quadbeck : Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros beim (RND) Theo Koll : Leiter ZDF -Hauptstadtstudio

"Maybrit Illner" heute am 30. März 2023: Thema ist Ampel-Streikt

SPD, Grüne und FDP haben bei einem Koalitionsausschuss ihren Streit nach einer Marathon-Sitzung beigelegt. Dabei wurde auch das umstrittene Verbot von Öl- und Gasheizungen gekippt.

Aber wie lange hält der Kompromiss? Und wie viel Vertrauen haben die Bürger noch in eine Regierung, die ständig streitet? Diese Fragen werden in der Ankündigung zur aktuellen Folge von "Maybrit Illner" aufgeworfen. Die Vorsitzenden der drei Ampel-Parteien werden sie in der Talkshow beantworten müssen. Das Thema lautet konkret: "Kompromiss statt Masterplan – Ampel-Streit wirklich beigelegt?".

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

Die aktuelle Sendung von "Maybrit Illner" ist heute am 30. März 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV gibt es auch online eine Übertragung im Live-Stream auf der ZDF-Seite.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die Folge von "Maybrit Illner" vom 30. März 2023 lässt sich einen Tag später noch einmal im Fernsehen nachholen: Die Wiederholung läuft am 31. März 2023 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Außerdem steht die Folge nach der ersten Ausstrahlung auch in der Mediathek des ZDF bereit.

Talkshow "Maybrit Illner" 2023: Sendetermine im ZDF

"Maybrit Illner" läuft in den kommenden Wochen immer am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Das sind also die nächsten Sendetermine der Talkshow.

23.03.2023, 22.15 Uhr

30.03.2023, 22.15 Uhr

13.04.2023, 22.15 Uhr

20.04.2023, 22.15 Uhr

27.04.2023, 22.15 Uhr

04.05.2023, 22.15 Uhr

11.05.2023, 22.15 Uhr

