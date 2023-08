"Maybrit Illner" in der Sommerpause - Wann kehrt die Talkshow zurück?

"Maybrit Illner" verabschiedet sich während des Sommerlochs in die Pause. Wir haben alle Infos darüber, wann die Talkshow ins Abendprogramm zurückkehrt.

Im Sommer ist im TV bekanntlich nicht viel los: Politiker sind im Urlaub, es werden kaum wichtige Entscheidungen gefällt, es wird nicht gewählt - die Zeit ist auch als "Sommerloch" bekannt. Dieses nutzen auch die Moderatoren von Deutschlands beliebtesten Talkshows aus, um sich etwas Erholung zu verschaffen. Daher haben sich bis spätestens Ende Juli alle Talkshows von ZDF und ARD in die Sommerpause 2023 verabschiedet.

Neben " Markus Lanz" war " Maybrit Illner" noch am längsten vor der Pause im TV zu sehen. Doch nun ist auch bei den letzten Talkshows im ZDF erst einmal Sendepause angesagt. Wann genau ist die Sommerpause von "Maybrit Illner" gestartet? Wann geht es mit der Talkshow im ZDF weiter? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

"Maybrit Illner": Wie lange geht die Sommerpause 2023?

Einige der anderen Talkshows verschwinden zum Teil zwei Monate lang von der Bildfläche. So ist etwa "Hart aber Fair" von Mitte Juni bis Mitte August in der ersten Sommerpause von Moderator Louis Klamroth. Dafür ist die Sendung aber auch schon mitten im Sommerurlaub der meisten Zuschauer wieder im TV zu sehen.

"Maybrit Illner" macht zwar keine ganz so lange Pause, ist dafür aber auch umso später in die Auszeit gestartet. Etwas mehr als fünf Wochen lang ist die beliebte Talkshow nicht im TV zu sehen. Eine kürzere Pause macht lediglich "Markus Lanz". Die Sendung des Tiroler Moderators ist nach gerade einmal vier Wochen mitten im August schon wieder zurück.

"Maybrit Illner": Wann kehrt die Talkshow zurück?

Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause von "Maybrit Illner" wurde am 20. Juli ausgestrahlt. Für die letzte Sendung wurde das Thema "Freiheit nur für meine Meinung" ausgewählt. Mit dabei waren eine Influencerin, eine Politikwissenschaftlerin, ein Philosoph und der Entertainer Hape Kerkerling.

Nach der Pause werden dann vermutlich wieder konkrete Entscheidungen der Politik diskutiert. Bei diesen Diskussionen sind in der Regel auch hochkarätige Politiker mit dabei, die Einblicke in die Debatten innerhalb der Regierung und der Opposition geben. Die Talkrunden gehen wieder los, wenn "Maybrit Illner" am 31. August auf die Bildschirme zurückkehrt.

"Maybrit Illner": Kommende Sendetermine der Talkshow

Die gleichnamige Talkshow der Journalistin Maybrit Illner hat einen festen Sendeplatz im Abendprogramm des ZDF. Im Gegensatz zu etwa "Markus Lanz", hängt der Beginn der Diskussionsrunde nicht von der Länge der vorangegangenen Sendung ab. "Maybrit Illner" ist jeden Donnerstag ab 22.15 Uhr im TV und im Live-Stream der ZDF-Mediathek zu sehen. An diesen Ausstrahlungszeiten ändert sich auch nach der Sommerpause nichts. Das ist der nächste Termin: