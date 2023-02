"Wunderbares Schlagerland - Winterzauber": Gäste, Termin, Übertragung im TV und Stream

"Wunderbares Schlagerland - Winterzauber": Wir versorgen Sie mit Infos über Termin, Gäste, Moderatorin und Übertragung im TV oder Stream.

Auch diese Folge von "Wunderbares Schlagerland" wird von Uta Bresan präsentiert. Die Dresdnerin widmet sich diesmal ganz Mitteldeutschland. "Wunderbares Schlagerland - Winterzauber" zeigt zugeschneite Landschaften zwischen Brocken und Oberlausitz, spektakuläre Luftaufnahmen, Storys über erfindungsreiche Leute und selbstverständlich viele Stars in winterlichen Kulissen.

Moderiert wird das Ganze aus dem Museum Schraube in Halberstadt, das Sie auch auf unserm Foto sehen. Es zeigt Uta Bresan in den original eingerichteten Räumen einer großbürgerlichen Wohnung um die - vorletzte - Jahrhundertwende.

"Wunderbares Schlagerland - Winterzauber": Der Termin

Der ARD-Ableger MDR hat die winterliche Schlagershow für Freitag, 10. Februar 2023, in sein TV-Programm geschrieben. Sendezeit ist beste Lagerfeuerzeit, also 20.15 Uhr. Die Übertragung dauert rund 90 Minuten.

Wer sind die Gäste bei "Wunderbares Schlagerland - Winterzauber"?

Der MDR hat bisher die folgenden Gäste namentlich angekündigt, seine Liste jedoch um die Hoffnung erweckenden Worte "und viele andere" erweitert:

Klubbb3

Olaf Berger

Anita & Alexandra Hofmann

D’Artagnan

"Wunderbares Schlagerland - Winterzauber": Uta Bresan ist die Moderatorin

Die Schlagersängerin und Moderatorin Uta Bresan wurde am 9. März 1965 in Dresden geboren. Schon als Schülerin ließ sie sich an der Musikschule "Paul Büttner" vier Jahre lang in klassischem Gesang ausbilden. Nach ihrem Abi studierte sie zwischen 1984 und 1988 an der renommierten Musikhochschule "Carl Maria von Weber" - und zwar ein Fachgebiet, das bereits deutlich ihre später eingeschlagene Berufsrichtung markierte - "Tanz- und Unterhaltungsmusik". Ihr Studium krönte sie mit dem Staatsexamen.

Ihre ersten TV-Auftritte absolvierte Uta Bresan Ende der 1980er Jahre in Shows wie "Feuerabend" und "Sprungbrett", wofür ihr Auszeichnungen wie der "Silberne Bong" überreicht wurden. "Bong" war eine musikalische Show des DDR-Fernsehens.

Nach der Wende setzte Uta Bresan ihre Karriere bei den Öffentlich-Rechtlichen fort - beispielsweise mit Auftritten in "Lustige Musikanten", "Hitparade", "Musikantenscheune" und "Fernsehgarten".

1993 landete sie beim MDR, wo sie - bis heute - die Tiervermittlungs-Show "Tierisch tierisch" moderiert. Auch für RTL war sie bereits vor der Kamera tätig - als Moderatorin von "10 Jahre jünger".

Übertragung von "Wunderbares Schlagerland - Winterzauber" im TV und Stream

Sind Sie ein Fan des konventionell-linearen Fernsehens? Dann ist das Ganze recht einfach: Sie drücken zur angegebenen Sendezeit den MDR-Sendeplatz auf Ihrer Fernbedienung und legen sie dann für knappe anderthalb Stunden beiseite. Sie möchte es lieber digital oder überhaupt auf einer ganz anderen Abspielmaschine? Auch kein Problem. Sie können den "Winterzauber" zeitgleich in der MDR-Mediathek miterleben.

Gibt es eine Wiederholung von "Wunderbares Schlagerland - Winterzauber" in der Mediathek?

Aber sicher doch! Sämtliche Sendungen der ARD, somit auch diejenigen des MDR, bleiben noch ziemlich lange in der Mediathek des Senders für Sie verfügbar. Das ist sogar kostenlos, wenn Sie Ihre Rundfunkgebühr mal kurz gedanklich ausblenden.