„Menschen, Bilder, Emotionen“ 2024: Gäste, Termin und Übertragung im TV oder Stream

Bei „Menschen, Bilder, Emotionen“ wird auf das Jahr 2024 zurückgeblickt - mit all seinen erfreulichen und weniger erfreulichen Ereignissen. Sowohl in der Politik – mit der US-Wahl, dem Aus der Ampel und der Legalisierung von Cannabis – als auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Sport, ist 2024 viel passiert. Moderator Steffen Hallaschka spricht zusammen mit zahlreichen prominenten Gästen über verschiedene Ereignisse aus dem turbulenten Jahr 2024 - darunter mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Fußballbundestrainer Julian Nagelsmann.

Wann läuft „2024! Menschen, Bilder, Emotionen“? Und welche Gäste sind neben Scholz und Nagelsmann eingeladen? In diesem Artikel finden Sie alle Informationen rund um Sendetermin, Gäste sowie Übertragung im TV und Stream. Außerdem lesen Sie hier, ob es eine Wiederholung gibt und erfahren einige Infos über Moderator Steffen Hallaschka.

"Menschen, Bilder, Emotionen" 2024: Termin und Übertragung im TV oder Stream

Die Sendung „Menschen, Bilder, Emotionen“ wird am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, live von RTL ausgestrahlt. Los geht‘s pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Sie können den Rückblick demnach kostenfrei im linearen Fernsehen anschauen. Sollten Sie verhindert sein, gibt es auch die Möglichkeit, das Live-Event auf RTL+ zu streamen.

Gäste bei "2024! Menschen, Bilder, Emotionen"

Nicht nur bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Sport, die maßgeblich an den großen Ereignissen 2024 mitgewirkt haben, sondern auch Menschen mit besonderen und bewegenden Geschichten sind eingeladen, um ihre Erlebnisse mit dem Publikum zu teilen. Zu letzteren zählen beispielsweise Leonie und Andreas Hofherr. Die Geschichte ihrer Hochzeit illustriert anschaulich die Herausforderungen und Folgen der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im frühen Sommer 2024. Die beiden gaben sich den Widrigkeiten zum Trotz ihr Ja-Wort und ließen ihr Hochzeitsfotoshooting auf einem Schlauchboot stattfinden.

Außerdem hat Steffen Hallaschka den 19 Jahre alten Kevin Lick zu Gast. Er zählte zu den Geiseln Putins, die durch den Gefangenenaustausch im August 2024 frei kamen. Lick spricht bei „Menschen, Bilder, Emotionen“ über seine Zeit in russischer Gefangenschaft.

Mit Hape Kerkeling ist zudem ein bekanntes Gesicht aus dem deutschen Fernsehen bei Hallaschka zu Gast. Kerkeling feiert zwei Tage vor Ausstrahlung, am 9. Dezember 2024, seinen 60. Geburtstag und gibt Einblicke in die Entstehungsphase seines neuen Bestsellers „Gebt mir etwas Zeit“, die Anfangszeit seines Werdegangs und seiner Angst vor steigender Demokratiefeindlichkeit in Deutschland.

Auch Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher ist mit von der Partie! Er kommt zusammen mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne in die Sendung. Zusammen erzählen die beiden von ihrem Outing im Sommer 2024 und wie die Reaktionen darauf ausgefallen sind.

Alle genannten Gäste – sowie diejenigen, von denen darüber hinaus bekannt ist, dass sie bei „Menschen, Bilder, Emotionen“ dabei sein werden – finden Sie noch einmal im nachfolgenden Überblick aufgelistet:

Olaf Scholz

Hape Kerkeling

Kevin Lick

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Julian Nagelsmann

Regina Halmich (professionelle Boxerin)

Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher (deutsche Basketballerinnen) und Josia Topf (deutsche Schwimmerin)

Leonie und Andreas Hofherr

Wiederholung von „Menschen, Bilder, Emotionen“ 2024

Bislang ist noch keine Wiederholung der Live-Sendung angekündigt worden. Allerdings haben Interessierte, die die Show am Mittwochabend verpasst haben, die Chance, diese jederzeit in der Mediathek von RTL+ anzuschauen.

"Menschen, Bilder, Emotionen“ 2024: Der Moderator Steffen Hallaschka

Der Moderator Steffen Hallaschka ist in der deutschen Fernsehlandschaft bereits seit 1996 bekannt. In diesem Jahr begann seine Karriere als Fernsehmoderator mit „100 Grad“ – einer Jugendsendung. Hauptsächlich kennt man ihn aber von „stern TV“. Das Magazin moderiert er bereits seit 2011.

Die Sendung „2024! Menschen, Bilder, Emotionen“ fällt in diesem Jahr auf seinen Geburtstag – er feiert an diesem Datum seinen 53. Ehrentag.