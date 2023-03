Finale der "Miss Germany"-Wahl 2023 live im Stream: Hier gibt es heute die Übertragung

Die Wahl zur "Miss Germany" 2023 live im Stream sehen: Wer ist die schönste Frau Deutschlands? Alle Infos zu Übertragung heute finden Sie hier.

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land"? - diese Frage wird jedes Jahr im Schönheitswettbewerb "Miss Germany" beantwortet. Die Show hat eine lange Tradition, und im März ist es wieder soweit: Zehn Kandidatinnen stellen sich heute der Jury im Finale von "Miss Germany" 2023.

Der offiziellen Website zufolge ist der "Miss Germany"-Titel eine Auszeichnung für "Zukunftsmacherinnen, Träumerinnen und Visionärinnen" - es sind also einzigartige Persönlichkeiten gesucht. Auf die Gewinnerin wartet außerdem ein stattliches Preisgeld von 25.000 Euro.

Termin der "Miss Germany"-Wahl 2023: Wann läuft die Show?

Nach Personality-Camps und Experten-Coachings haben es einige wenige Kandidatinnen aus den Top 160 bis in die Top 10 von "Miss Germany" 2023 geschafft. Wer von ihnen am Ende aus der Menge heraussticht, entscheidet eine Jury aus Casting-Experten, Social-Media-Experten und Redakteuren. Dieses Jahr sitzen Ruth Moschner, Nicolas Puschmann, Monica Meier-Ivancan und Bruce Darnell in der Jury.

Am 4. März 2023 ab 18 Uhr ist dann das große Finale, beginnend mit einer Pre-Show, gefolgt vom Hauptakt ab 20.45 Uhr. Das Event findet zum 21. Mal in der Europa-Park Arena in Freiburg statt und wird dieses Jahr von Frauke Ludowig und ihrer Tochter Nele Ludowig moderiert.

"Miss Germany" 2023 im Live-Stream: Übertragung zur Wahl heute auf Twitch

Der Schönheitswettbewerb ist live auf Twitch zu sehen, und zwar die Pre-Show ebenso wie die finale Wahl der "Miss Germany" 2023. Die Streaming-Plattform Twitch ist kostenlos, somit kann die Live-Übertragung ohne Abo-Abschluss oder anderweitig anfallende Kosten verfolgt werden.

Hier sind alle Infos zu "Miss Germany"-Wahl 2023 noch einmal für Sie zusammengefasst:

Was: " Miss Germany "-Wahl 2023

"-Wahl 2023 Wo: Europa-Park Arena, Freiburg

Wann: 4. März 2023, Pre-Show ab 18 Uhr, Finale ab 20.45 Uhr

Live-Stream: Twitch , kostenlos

, kostenlos Moderatorinnen: Frauke und Tochter Nele Ludowig

und Tochter Jury: Ruth Moschner , Nicolas Puschmann , Monica Meier-Ivancan , Bruce Darnell

Wie läuft der Wettbewerb "Miss Germany" eigentlich ab?

Um Kandidatin bei "Miss Germany" zu werden, muss man sich erst einmal auf dem Bewerbungsportal der "Miss Germy"-Website bewerben. Nach einer anschließenden Bewerbungsphase und dem E-Casting der Top 160, werden schließlich 80 Frauen aus ganz Deutschland ausgewählt und zu einem Casting eingeladen.

Nach einer weiteren Aussortierung durch die Jury geht es für 20 Kandidatinnen in Workshops wie Network-Experience oder Personality-Camp. Dort erhalten sie "Impulse, Inspiration und Motivation" für ihre "Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Karriere", so die Website.

Im Semi-Finale wird dann die Top 10 fürs Grand Finale von der Jury ausgewählt.

"Miss Germany" 2023: Die Top 10

Audrey Boateng : Antidiskriminierungsbeauftragte

: Antidiskriminierungsbeauftragte Catharina Convents: Modedesignerin und Model

Chantal Epli : Mutter, Unternehmerin und Modedesignerin

: Mutter, Unternehmerin und Modedesignerin Kira Geiss : Gemeindepädagogin und Visual Merchandiserin

: Gemeindepädagogin und Visual Merchandiserin Eva Plazcek: Hebamme und Podcasterin

Lena Petrides: Anlageberaterin, Unternehmerin und Mentorin

Romy Kölzer : Business- und Community-Coach

: Business- und Community-Coach Sandra Friedrichs : Gamerin und Streamerin

: Gamerin und Streamerin Saskia von Bargen: Einzelhandelskauffrau und Trans-Aktivistin

Vanessa Didam : Schornsteinfegerin und Gebäudeenergieberaterin

"Miss Germany": Tradition im Wandel

Den Schönheitswettbewerb gibt es bereits seit 1927, auch wenn es zu Beginn noch mehrere, konkurrierende Wettbewerbe gab und es durchaus vorkam, dass in einem Jahr zwei "Miss Germanys" gekürt wurden. In den 50er-Jahren erfreute sich die Show zunehmender Beliebtheit und der Wettbewerb wurde durch den Hauptsponsor "Feinstrumpfwerke Opal" monopolisiert, was sich zwischenzeitlich änderte. Im Zuge der 68er-Frauenbewegung wurden Schönheitswettbewerbe dieser Art dagegen von vielen scharf kritisiert.

Seit der Wahl 2020 wird zunehmend versucht, ein "Vorbild und Identifikationsfigur für eine Vielzahl von Frauen" zu finden. Die "Miss Germany"-Website soll ein feministisches und emanzipatorisches Image vermitteln: Es stehe nicht mehr das Aussehen, sondern die Persönlichkeit und die Geschichten der Frauen im Fokus. So bestand die Jury 2020 beispielsweise vollständig aus Frauen und die Gewinnerin war eine 35-Jährige und erstmals eine Mutter. In der diesjährigen Show ist mit Saskia von Bargen außerdem erstmalig eine Transfrau dabei.