Eine neue Folge von „Miss Merkel“ 2025: Worum geht es in „Mord auf hoher See“?

Die erfolgreiche RTL-Krimireihe „Miss Merkel“ setzt die Segel für ein neues Abenteuer! Mit Katharina Thalbach in der Hauptrolle begann im Januar 2025 die Produktion des dritten Films, „Mord auf hoher See“. Dieses Mal führt die Ermittlungen der scharfsinnigen Altkanzlerin auf ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, wo sie in einem rätselhaften Mordfall tätig wird. Der 90-minütige Film wurde zwischen Anfang Januar und Anfang Februar an Bord der „Mein Schiff 5“ von TUI Cruises gedreht, die in der Wintersaison 2024/2025 die Kanaren und Madeira erkundet. Leinen los – hier bekommen Sie alle Infos rund um den dritten „Miss Merkel“ Krimi.

„Miss Merkel“ 2025: Start - Wann kommt die neue Folge?

Der neueste Fall von „Miss Merkel“ wird am 2. September 2025 ausgestrahlt. Laut RTL haben die Dreharbeiten von Januar bis Anfang Februar 2025 stattgefunden.

„Miss Merkel - Mord auf hoher See“: Sendetermin

Der dritte Teil der Comedy-Krimi-Reihe „Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi“ läuft am 2. September 2025. Die Ausstrahlung startet zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL.

Übertragung von „Miss Merkel“ 2025 im TV und Stream - Wo läuft „Mord auf hoher See“?

Die Nutzung des klassischen Fernsehens ist simpel: Zuschauer setzen sich pünktlich zur Sendezeit vor den Bildschirm und wählen mit der Fernbedienung den Kanal von RTL aus. Wer flexibel bleiben will – sei es zeitlich oder in Bezug auf das Endgerät – hat es aber ebenfalls leicht: Der Streaming-Dienst RTL+ steht jederzeit zur Verfügung.

Die kostenlose Version ermöglicht den Zugriff auf eine Auswahl von Inhalten der RTL-Gruppe, die nach der TV-Ausstrahlung für mindestens sieben Tage online verfügbar bleiben – eine einfache Registrierung genügt. Wer beispielsweise Live-Übertragungen streamen möchte, kann das kostenpflichtige „Basic“-Paket abonnieren, das monatlich 5,99 Euro kostet. Die Luxus-Versionen „Premium“ und „Max“ kosten 8,99 beziehungsweise 12,99 Euro pro Monat (Stand: Juni 2025). Genauere Informationen zu den verschiedenen Optionen sind jederzeit auf der Website des Anbieters zu finden.

Auf RTL+ können Sie auch die ersten beiden Filme der beliebten Krimireihe streamen. Hier geht’s zu „Miss Merkel: Mord im Schloss”, und hier finden Sie „Mord auf dem Friedhof”.

Worum geht es in „Miss Merkel – Mord auf hoher See“? Handlung der neuen Folge

In „Mord auf hoher See“ begibt sich Angela gemeinsam mit ihrem Mann und Bodyguard Mike auf eine Krimi-Kreuzfahrt über den Atlantik. Die Reise soll nicht nur für willkommene Abwechslung sorgen, sondern auch wertvolle Inspiration für ihr neues Hobby liefern. Doch der idyllische Urlaub nimmt schon am ersten Abend eine dramatische Wendung: Florian Watzek, der gefeierte Star des deutschen Thrillers, wird unerwartet tot aufgefunden. Die übrigen erfolgreichen Krimiautoren an Bord geraten schnell ins Visier der Ermittlungen. Nun ist es wieder an der Meisterdetektivin, Licht ins Dunkel zu bringen.

Darsteller in „Miss Merkel - Mord auf hoher See“

Diese Schauspielerinnen und Schausieler sind im neuen Krimi mit an Bord:

Katharina Thalbach: Angela Merkel

Thorsten Merten: Ehemann Joachim Sauer

Tim Kalkhof: Bodyguard Mike

Stephan Luca: Thriller-Autor Florian Watzek

Dirk Borchardt

Lara Mandoki

Saskia Fischer

Julius Feldmeier

Matthias Komm

Wiederholung von „Miss Merkel“ 2025 im TV und Stream

Ob es eine Wiederholung des Krimis im regulären Fernsehprogramm geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Klar ist aber, der Film kann auch nach der Erstausstrahlung flexibel auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ angeschaut werden.

Und sonst so? Facts & Figures zu Film und Schiff

Die Krimireihe „Miss Merkel“ findet mittlerweile auch international Aufmerksamkeit. Die ersten beiden Filme der Reihe sind seit Kurzem beim amerikanischen Streaming-Dienst Mhz Choice verfügbar und liefen bereits im Sommer erfolgreich beim italienischen Sender Rai2. Die echte Angela Merkel hat das Projekt übrigens nie offiziell genehmigt, aber offenbar auch keine Einwände erhoben oder rechtliche Schritte dagegen unternommen. Echt Merkel also.

Die neueste Verfilmung, „Miss Merkel: Mord auf hoher See“, beruht auf dem Roman von David Safier und wird von LETTERBOX FILMPRODUKTION produziert. Holger Ellermann übernimmt die Produktion, während Torsten Wacker Regie führt. Das Drehbuch stammt von Mark Werner und Ben Safier. Bei RTL sind Nico Grein als Executive Producer und Solveig Willkommen in der Redaktion verantwortlich. Die Gesamtleitung des Fiction-Bereichs liegt bei Hauke Bartel.

Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 5“, das für die Dreharbeiten genutzt wurde, gehört zur Flotte von TUI Cruises. Seit 2009 ist die Marke mit mehreren Schiffen weltweit unterwegs. Ein weiteres Schiff, „Mein Schiff Relax“, wurde im April 2025 in Málaga getauft.