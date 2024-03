"Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi": Wiederholung, Handlung und Besetzung

Hier finden Sie alle Infos rund um Wiederholungstermin, Darsteller, Handlung und Übertragung im TV oder Stream von "Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi".

"Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" basiert auf die Buchreihe des Autors David Safier, der über die ehemalige Bundeskanzlerin Bestseller geschrieben hat. Die Romanfigur wird im Krimi zum Leben erweckt. Seit 2021 ist Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Ruhestand und anders als von vielen erwartet, sucht sie in der Buchreiche nicht ein komplett ruhiges Leben, sondern ist ein echtes Adrenalin-Junkie. Merkel geht in dieser fiktiven Geschichte unter die Detektive.

Die Verfilmung dieser Krimi-Komödie lief am 21. März 2023 zur Primetime auf RTL im Free-TV. Sollten Sie die Übertragung damals verpasst haben, können Sie nun eine Wiederholung erwarten. Doch wann und wo wird die Wiederholung laufen? Alle Infos zur Übertragung von "Miss Merkel" finden Sie hier. Außerdem finden Sie auch Infos rund um Handlung und Besetzung.

Termin und Übertragung der Wiederholung: Wann läuft "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi"?

Die Wiederholung des ersten Teils der "Miss Merkel"-Reihe ist für den 12. März 2024 geplant. Zur Primetime ab 20.15 Uhr können Sie auf RTL die Wiederholung sehen. Ein Jahr nach der Verfilmung der Krimi-Komödie kommt ein weiterer Teil der Reihe. "Miss Merkel - Mord auf dem Friedhof" ist für den 19. März 2024 ebenfalls zur Primetime ab 20.15 Uhr angesetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Im Free-TV wird die Wiederholung von "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" am 12. März 2024 um 20.15 Uhr auf RTL übertragen. Außerdem haben Sie auf RTL+ Zugriff auf die Sendung in der Mediathek. Ein Abo bei RTL+ kostet 6,99 Euro im Monat. (Stand: Februar 2024)

Darum geht es in "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi"

Merkel lebt zusammen mit ihrem Ehemann Joachim und ihrem Mops "Helmut" in einer Kleinstadt in der Uckermark. Obwohl sie erst kürzlich in den Ruhestand getreten ist, findet sie es schwerer als erwartet, sich an das ruhige Landleben zu gewöhnen, nachdem sie ein so turbulentes Leben in Berlin geführt hat. Mit dem plötzlichem Tod des Freiherrn Philip von Baugenwitz, der in einem verriegelten Schlossverließ vergiftet aufgefunden wird, erwacht ihr Ermittlerinstinkt. Somit beginnt ein neues Kapitel in Merkels Leben.

Merkel beschließt, selbst zu ermitteln. Als erfahrene Problemlöserin weiß sie, wie sie strategisch vorgehen muss. Ihr treuer Bodyguard Mike unterstützt sie dabei. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Mörder.

Besetzung: Die Darsteller in "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi"

Katharina Thalbach verkörpert die Hauptfigur der Detektivin Merkel. In einem Interview mit RTL verrät die Hauptdarstellerin über ihre Rolle: "David Safier hat aus Angela Merkel eine Märchenfigur gemacht – eine Mixtur aus der echten Ex-Kanzlerin und einer plötzlichen Rentnerin, die sich in Miss Marple von Agatha Christie verwandelt. Das enthebt mich einer realistischen Darstellung der historischen Figur Merkel. Safier spinnt und ich kann auch spinnen, das macht es für mich äußerst amüsant."

Das ist "Miss Merkel", gespielt von Katharina Thalbach. Alle Infos über die RTL-Verfilmung finden Sie hier. Foto: RTL / Maor Waisburd

In weiteren Hauptrollen ist Thorsten Merten als Angelas Ehemann Joachim Sauer zu sehen, Tim Kalkhof spielt den Personenschützer Mike und natürlich hat auch Merkels Mops "Helmut" seinen großen Auftritt.

Das ist der Cast von "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi":

Katharina Thalbach / Angela Merkel

/ Thorsten Merten / Joachim Sauer

/ Tim Kalkhof / Mike der Bodyguard

Thomas Heinze / Philipp von Baugenwitz

/ Philipp von Judith Engel / Katharina von Baugenwitz

/ von Svenja Liesau / Lena Amado

/ Lena Amado Bianca Nawrath / Pia von Baugenwitz

Taneshia Abt / Marie Horstmann

Judith Neumann / Alexa

/ Alexa Sascha Nathan / Kommissar Hannemann