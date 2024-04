"Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker" - Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung

"Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker" - Hier kommen alle Informationen rund um Termin, Darsteller, Handlung & Übertragung im TV oder Stream. Ob es eine Wiederholung gibt, erfahren Sie ebenfalls hier.

"Mord mit Aussicht" ist eine humoristische Krimiserie, die man auch gern als "Schmunzelkrimi" bezeichnet. Sie wurde von der ARD nach einer Idee von Marie Reiners entwickelt. Die Handlung dreht sich um eine Kriminaloberkommissarin aus Köln, die in das fiktive Dorf Hengasch im Kreis Liebernich in der Eifel versetzt wird. Ursprünglich endete die Serie mit der Originalbesetzung, bei der Caroline Peters die Rolle der Kommissarin Sophie Haas spielte, im Jahr 2015 mit dem abendfüllenden Film "Ein Mord mit Aussicht".

2022 wurde die Serie mit einer neuen Hauptbesetzung fortgesetzt, in der Katharina Wackernagel die Rolle der Kommissarin Marie Gabler übernahm. Die neue Hauptkommissarin präsentiert sich als extrem diszipliniert - ganz im Gegensatz zu ihrer etwas tollpatschigen Vorgängerin. Doch in dem beschaulichen Ort Hengasch, geprägt von skurrilen Kriminalfällen und eigenwilligen Bewohnern, stößt sie immer wieder an ihre Grenzen. In der Folge "Maibaum-Massaker" geht es - Achtung: Spoiler! - um Maibäume. Hier kommen alle Infos zur neuen Episode.

"Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker": Der Termin

Die ARD hat "Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker" für heute am Dienstag, 23. April 2024, angekündigt. Der Film startet um 20.15 Uhr im Programm Das Erste.

Besetzung: Wer sind die Schauspieler in "Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker"?

Katharina Wackernagel als Marie Gabler

als Sebastian Schwarz als Heino Fuss

als Fuss Eva Bühnen als Jennifer Dickel

Petra Kleinert als Heike Schaeffer

als Michael Hanemann als Hans Zielonka

als Kai Schumann als Gisbert Cremer

als Cem Ali Gültekin als Mehmet Özdenizmen

als Mehmet Özdenizmen Felix Vörtler als Arthur Brandt

Friederike Frerichs als Waltraud Runkelbach

als Waltraud Runkelbach Julia Schmitt als Lydia Aubach

Schmitt als Lydia Aubach Johannes Rotter als Pastor Puttermann

als Pastor Puttermann Bennik Gehring als Otmar

als Otmar Patrick Heyn als Dr. Bechermann

Michael Schäfer als Dr. Kraft

als Dr. Kraft Therese Dürrenberger als Frau Ziegler

Otto Emil Koch als Mats

Der Stab - diese Damen und Herren waren hinter der Kamera aktiv:

Musik: Andreas Schilling

Kamera : Paul Pieck

: Buch: Antonia Rothe-Liermann

Buch: Johannes Rotter

Regie: Markus Sehr

Die Handlung von "Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker"

Um dem Ruf von Hengasch endlich auf die Sprünge zu helfen, entschließen sich Mehmet und Arthur dazu, die alte Tradition des Maibaum-Aufstellens wiederzubeleben. Doch ihre Pläne geraten ins Wanken, als in Jennys Garten nicht nur die meisten mit Liebesbotschaften geschmückten Maibäume stehen, sondern auch eine Leiche entdeckt wird. Marie verdächtigt einen der Maibaumsteller des Mordes und beginnt mit den Verhören, wobei sie gleichzeitig darauf bedacht ist, Jenny, die von ihren zahlreichen Verehrern überwältigt ist, zu schützen. Als dann im Radio ein Lied über Jenny gespielt wird, wird klar, dass Maries Ermittlungen eine neue Wendung nehmen müssen.

Übertragung von "Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker" im TV oder Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Die Sendetermine der ersten 2024er-Folgen liegen fest: Die Übertragung von "Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker" kann man heute am 23. April 2024 zur angegebenen Sendezeit im linearen TV-Programm von Das Erste der ARD miterleben.

Wer just an diesem Dienstagabend etwas anderes vorhat, darf die Maibaum-Saga natürlich auch zu einem selbst gewählten späteren Termin genießen: Die Mediathek der ARD hält die Sendung noch eine ganze Weile abrufbereit.