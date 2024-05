"Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh" heute in der ARD - Darsteller, Handlung, Übertragung

"Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh" - Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung im TV oder Stream. Ob es eine Wiederholung gibt, erfahren Sie hier auch.

Die humoristische Krimiserie "Mord mit Aussicht" läuft bereits seit 2008 regelmäßig in der ARD und entstand nach einer Idee von Marie Reiners. Sie handelt von einer Kölner Kriminaloberkommissarin, die in die fiktive Ortschaft Hengasch in der Eifel versetzt wird. Die ursprüngliche Serie mit der Originalbesetzung, bei der Caroline Peters die Rolle der Kommissarin Sophie Haas spielte, endete im Jahr 2015 mit dem abschließenden Film "Ein Mord mit Aussicht".

Seit 2022 ist Katharina Wackernagel in der Hauptrolle der Marie Gabler zu sehen, produziert wird die Serie ebenfalls seit 2022 von der Claussen+Putz Filmproduktion GmbH. Der fiktive Schauplatz Hengasch ist bekannt für seine eigenwilligen Bewohner und die skurrilen Kriminalfälle, die sich dort immer wieder ereignen. In der neuen Folge "Operation Heilige Kuh" geht es um einen erbitterten Konkurrenzkampf sowie einen Giftmord. Alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung und die Übertragung im TV oder Stream gibt es hier.

"Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh": Der Termin

Die neue Episode der Krimiserie, "Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh", läuft am Dienstag, dem 14. Mai 2024, ab 20.15 Uhr in der ARD.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Besetzung: Wer sind die Schauspieler in "Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh"?

Folgende Darsteller wirken in der Folge "Operation Heilige Kuh" mit:

Rolle Darsteller/in Marie Gabler Katharina Wackernagel Heino Fuß Sebastian Schwarz Jennifer Dickel Eva Bühnen Heike Schaeffer Petra Kleinert Hans Zielonka Michael Hanemann Gisbert Cremer Kai Schumann Mehmet Özdenizmen Cem Ali Gültekin Arthur Brandt Felix Vörtler Waltraud Runkelbach Friederike Frerichs Lydia Aubach Julia Schmitt Pastor Puttermann Johannes Rotter Otmar Bennik Gehring Dr. Bechermann Patrick Heyn Dr. Kraft Michael Schäfer Frau Ziegler Therese Dürrenberger Rosi Gabler Merle Wasmuth Barisa Minkova Marta Sroka Irene Kübel Svenja Hermuth Georg Kappes Thomas Krutmann

"Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh": Das ist die Handlung

Grillbesitzer Mehmet steckt in Schwierigkeiten: Sein Konkurrent Keuken verdirbt ihm mit mobilen Hühner-Grillstation gegenüber die Preise und dann wird auch noch sein hinduistischer Mitarbeiter Ragulan vergiftet, der daraufhin stirbt. Trotz ihrer Freundschaft zu Mehmet sieht sich Kommissarin Marie Gabler dazu gezwungen, den Paschagrill bis zur Klärung des Sachverhalts zu schließen. Ist Mehmet selbst für den Tod seines Mitarbeiters verantwortlich?

Als Marie dahinterkommt, dass sich die Gemeinde des verstorbenen Ragulan in Hengasch ansiedeln wollte, scheint sie der Wahrheit auf der Spur zu sein. Unterdessen sucht sie Gisberts Rat wegen des unangenehmen Scheidungs-Deals, den Rosi ihr vorgeschlagen hat, und hat gleichzeitig mit ihrer wachsenden Eifersucht auf Barisa zu kämpfen, die als Angestellte auf seinem Hof bleiben wird. Immerhin gelingt es Marie, Jennys Bewerbung für die Reiterstaffel auf einen professionellen Stand bringen.

Übertragung von "Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh" im TV oder Stream - gibt es eine Wiederholung?

Da "Mord mit Aussicht" in der ARD übertragen wird, gibt es die Episode "Operation Heilige Kuh" kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer zur angegebenen Sendezeit verhindert ist, kann die Folge zu einem späteren Zeitpunkt in der ARD-Mediathek anschauen - dort steht sie nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen abrufbereit zur Verfügung. Außerdem wird "Mord mit Aussicht: Operation Heilige Kuh" am Mittwoch, dem 15. Mai, ab 0.15 Uhr noch einmal im Ersten gezeigt. Den Sendeterminen von "Mord mit Aussicht" zufolge läuft die nächste Folge der Krimiserie dann am Dienstag, dem 21. Mai 2024.