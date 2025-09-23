„Mord oder Watt?“ Teil 3: Wann kommt die Fortsetzung der Nordsee-Krimireihe?

Die Krimi-Reihe „Mord oder Watt?“ geht weiter mit Teil 3 - und trägt den Arbeitstitel „Die wilde Hilde“. Wieder einmal ermittelt der eitle Tim Seebach, alias Kommissar Lux, die Umstände eines mysteriösen Todesfalls. Im dritten Teil des Nordseekrimis wird eine Aktivistin tot aufgefunden. Außerdem bringt ein unangekündigter Gast aus Amerika den sonst selbstsicheren Tim Seebach in „Die wilde Hilde“ aus der Fassung.

Wann kommt der 3. Teil von „Mord oder Watt?“? Welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Termin, Handlung, Besetzung und Drehort gibt es in diesem Artikel.

Termin von „Mord oder Watt?“ Teil 3: Wann kommt „Die wilde Hilde“?

Einen genauen Starttermin zum dritten Teil der Nordsee-Krimireihe gibt es bisher nicht. Die Dreharbeiten zu „Mord oder Watt? Die wilde Hilde“ sind allerdings seit dem 3. Juli 2025 abgeschlossen. Vonseiten der ARD heißt es, der Film solle voraussichtlich 2026 im Ersten erscheinen. Sobald es zu einem Starttermin mehr Details gibt, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle.

Besetzung von „Die wilde Hilde“: Schauspieler in „Mord oder Watt?“ Teil 3

Selbstverständlich ist auch im dritten Teil von „Mord oder Watt?“ Oliver Mommsen dabei, der erneut in die Rolle des populären Tim Seebach, alias Kommissar Lux, schlüpft. Eine detaillierte Übersicht aller bereits bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler in „Die wilde Hilde“ finden Sie hier:

Oliver Mommsen – Tim Seebach

Antonia Bill – Wiebke Tönnessen

Ulrike C. Tscharre – Hannah Lübker

Joshua Seelenbinder – Malte Niebecker

Niels Bormann – Erik Festerkotten

Hedi Kriegeskotte – Frau Jessen

Angela Roy – „Tante Hilde“

Handlung von „Mord oder Watt? Die wilde Hilde“: Darum geht es in Teil 3

Tim Seebach ist von seiner Arbeit als Ermittler in allen Lebenslagen überzeugt. Allerdings verlässt ihn seine Selbstsicherheit, als ihn seine Tante Hilde aus den Vereinigten Staaten an der Nordsee besuchen kommt und viele kuriose Geschichten und Familiendramen mitbringt. Während Hildes Aufenthalt geschieht ein Mord: Adele Johanson, eine ortsbekannte Aktivistin zur Bewahrung des Weltnaturerbes Wattenmeer, wird tot im Schuppen von Erik Festerkotten gefunden. Den Fall übernimmt Hauptkommissarin Wiebke Tönnessen. Aufgrund erster Indizien gerät Erik Festerkotten in den Fokus der Ermittlungen.

Der eitle und sich chronisch selbst überschätzende Tim Seebach beschließt, die Ermittlungen zu übernehmen und schafft dadurch etliche Missverständnisse, die für Chaos sorgen. Wiebke Tönnessen ist darüber nicht erfreut, muss sich dennoch eingestehen, dass Tim einen guten Blickwinkel auf die Ermittlungen hat. Die Handlung nimmt eine überraschende Wendung, als plötzlich Tims Tante Hilde ins Visier der Polizeiarbeit gerät und ein gut gehütetes Familiengeheimnis gelüftet wird.

„Die wilde Hilde“: Drehort - wo wurde „Mord oder Watt?“ gedreht?

Die Dreharbeiten für Teil 3 von „Mord oder Watt?“ fanden bis Anfang Juli in Norddeutschland statt - zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Bremerhaven liegt etwa 60 Kilometer von Bremen entfernt und ist die größte deutsche Stadt an der Nordsee. Nordöstlich davon, am Wattenmeer, liegt Cuxhaven - die beiden Städte verbindet die Wurster Nordseeküste

