"Mordach – Jagd in den Bergen": Start, Besetzung, Handlung - was ist bekannt zum Krimi-Zweiteiler?

Mit „Mordach – Jagd in den Bergen“ läuft demnächst ein neuer Krimi-Zweiteiler im Ersten. Einige Details zur Produktion sind bereits veröffentlicht worden. Andere werden wohl erst kurz vor der Ausstrahlung bekanntgegeben. 2023 sind bereits zwei Teile des Mordach-Krimis mit dem Titel „Mordach - Tod in den Bergen“ erschienen.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen Informationen rund um Starttermin, Besetzung, Drehort und Handlung des Krimi-Zweiteilers „Mordach – Jagd in den Bergen“.

Starttermin von „Mordach – Jagd in den Bergen“: Gibt es bereits ein Datum?

Auskünfte über einen konkreten Starttermin für „Mordach – Jagd in den Bergen“ können wir Ihnen bisher leider nicht geben. Wann die Ausstrahlung läuft, ist noch ungewiss. In der Pressemeldung der ARD wurde jedoch angegeben, dass voraussichtlich erst im nächsten Jahr, also 2026, der Starttermin erfolgt. Die Dreharbeiten sind momentan noch im vollen Gange und sollen Ende Juni 2025 beendet werden.

Nachdem „Mordach“ bereits in der Vergangenheit ein TV-Erfolg gewesen war, verkündete Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film, hinsichtlich der neuen Produktion: „Die Geschichte bleibt düster und komplex, die Figuren vielschichtig und überraschend. Wir wollen dem breiten Publikum erneut eine ebenso spannende wie atmosphärisch dichte Handlung bieten“.

Handlung von „Mordach – Jagd in den Bergen“: Worum geht es?

Unter der Kulisse der Südtiroler Alpen geschieht im alteingesessenen und durch Tradition bestimmten Ort Mordach ein Mord an der Gebirgsjägerin Lisa Glauber. Dadurch gerät die heile Welt der Ortschaft aus den Fugen. In der Nähe des Tatorts wird der Außenseiter Bastian Montag bewusstlos aufgefunden und gerät ins Visier der Dorfbewohner. Doch Polizeichefin Toni Brandner will sich nicht darauf versteifen und ermittelt auch an anderer Stelle weiter. Das Opfer hatte vor ihrem Tod Rechtsstreitigkeiten mit ihrem Ex-Mann und dessen Vater Maximilian. Jakob Brunner ist erbitterter Rivale der beiden Geschäftsmänner. Als Vater und Sohn in Bedrängnis geraten, bietet der vorbestrafte Dorfpate der Ermittlerin Toni Brandner ein heikles Angebot an: Dieses kann ihr zwar beim Lösen des Falls helfen, kann sie aber auch um ihren Job bringen. Die Polizeichefin entscheidet sich für ein riskantes Unterfangen, um den Mord an Lisa Glauber zu lösen und damit für Gerechtigkeit zu sorgen.

Besetzung bei „Mordach – Jagd in den Bergen“: Diese Schauspieler spielen mit

Welche Schauspielerinnen und Schauspieler nach aktuellem Stand (Juni 2025) beim Krimi-Zweiteiler „Mordach – Jagd in den Bergen“ mitspielen, das verraten wir Ihnen an dieser Stelle:

Toni Brandner (gespielt von Sarah Bauerett)

Kristina Pauls (gespielt von Marie Glauber)

Max Wagner (gespielt von Andi Brocca)

Lisa Glauber (gespielt von Ina Paule Klink)

Bastian Montag (gespielt von Anton Spieker)

Daniel Glauber (gespielt von Sebastian Weiss)

Maximilian Glauber (gespielt von Harald Krassnitzer)

Jakob Brunner (gespielt von Dominique Horwitz)

„Mordach – Jagd in den Bergen“: Der Drehort

Mordach stellt ein fiktives bayerisches Dorf dar. Die Dreharbeiten finden allerdings in Südtirol statt. Für die vergangenen Teile der Mordach-Krimireihe wurde unter anderem in den italienischen Städten Bruneck und Trient gedreht.

„Mordach – Jagd in den Bergen“: Übertragung im TV oder Stream

Über konkrete Sendetermine können wir bisher leider noch nichts sagen. Der Krimi-Zweiteiler wird jedoch als ARD-Eigenproduktion definitiv im linearen TV-Programm des öffentlich-rechtlichen Senders ausgestrahlt werden. Sobald es mehr Informationen dazu gibt, finden Sie diese hier. Darüber hinaus kann wie bei den meisten Sendungen der ARD davon ausgegangen werden, dass „Mordach – Jagd in den Bergen“ im Anschluss an die TV-Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar sein wird. Ferner werden Sie die Produktion auch im Live-Stream der ARD verfolgen können.