„Morden auf Öd – Ein Insel-Krimi“ auf RTL: Schauspieler, Drehort und alle Infos zum Film

Mit „Morden auf Öd“ kommt im April eine neue Krimi-Reihe in das Abendprogramm. In zwei neuen Fällen ermitteln die Polizisten Rolf Benz, Jürgen Benz und Klaus Hansen auf einer Insel, auf der andere Urlaub machen. Es gilt, einen Mord aufzuklären. Doch das Trio möchte das Verbrechen vertuschen. Aus Angst vor den Konsequenzen, die der Fall für sie haben könnte. Was die Polizisten zunächst nicht wissen: Maja Stein wird auf die Insel versetzt und soll als verdeckte Ermittlerin genau diesen Fall aufklären. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich in „Morden auf Öd“ auf eine feine Prise nordischen Humor freuen.

Auf der Insel Öd herrscht Ruhe und die Bewohnerinnen und Bewohner bilden eine eigensinnige Gemeinschaft. Die Inselpolizisten sind stolz auf ihre niedrige Kriminalitätsrate und umso bestürzter, als plötzlich eine Leiche angespült wird. Die tote Person soll so schnell wie möglich verschwinden, weshalb die Kriminalbeamten das Boot zurück aufs Meer schieben. Doch diese Rechnung haben sie ohne die verdeckte Ermittlerin Stein gemacht.

Im zweiten Film möchte Stein, nachdem sie ihr Soll erfüllt hatte, am liebsten so schnell wie möglich die Insel verlassen. Doch dann kommt alles anders und die junge Polizistin muss ihren Aufenthalt verlängern – womöglich sogar dauerhaft. Es folgt ein Mord, der Fragen aufwirft.

Wann kommt „Morden auf Öd“ im Fernsehen? Welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen sowie Infos rund um Drehort und Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

„Morden auf Öd“: Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Der Insel-Krimi kommt mit zwei Folgen und ist damit Teil der RTL-Themwelt „Tödlicher Dienst-Tag“. Der erste Film läuft am Dienstag, dem 8. April 2025, um 20.15 Uhr, und die zweite Folge mit einem neuen Fall ist in der darauffolgenden Woche zu sehen. „Morden auf Öd“ können Sie im linearen Fernsehen auf RTL anschauen. Jeweils eine Woche im Voraus sind die Episoden bereits auf der Streamingplattform RTL+ abrufbar. Hierfür müssen Sie ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die Basic-Version ist für 5,99 Euro erhältlich.

Folge 1: Dienstag, 8. April 2025, 20.15 Uhr, „Tag der Abrechnung“

Folge 2: Dienstag, 15. April 2025, 20.15 Uhr, „Die Heimsuchung“

„Morden auf Öd“: Diese Schauspieler sind Teil der Krimi-Reihe

Paula Kalenberg verkörpert die junge Polizistin Maja Stein. Zusammen mit Inselpolizist Klaus Hansen, gespielt von Max Hubacher, bildet sie ein ungleiches Ermittler-Duo. Regie führte Richard Huber, der durch sein Mitwirken an der Serie „Club der roten Bänder“ sowie verschiedenen „Tatort“-Ausgaben bekannt ist. Die Drehbücher stammen von Holger Karsten Schmidt, der Grimme-Preisträger, Bestseller-Autor und Erfinder zahlreicher erfolgreicher Krimi-Reihen ist – wie zum Beispiel „Die Toten von Marnow“ oder „Nord bei Nordwest“. Einen Überblick zu den Schauspielern und Rollen finden Sie hier:

Max Hubacher, Rolle: Klaus Hansen

Paula Kalenberg, Rolle: Maja Stein

Rudolph, Rolle: Ole Lars

Meral Perin, Rolle: Annett-Dörte Parka

Harald Burmeister, Rolle: Wirt Jörn

Johanna Polley, Rolle: Wirtstochter Rieke

Das sind die Drehorte vom neuen RTL-Krimi

Die Insel Öd ist fiktiv und soll eine Nordseeinsel darstellen. Kulisse von „Morden auf Öd“ ist der Moorburger Elbdeich, wie t-online berichtet. Das ehemalige Restaurant Wasserturm in Hamburg wurde zur Polizeiwache verwandelt, heißt es weiter.