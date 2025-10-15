„Morden im Norden - Weil du böse bist“: Wie geht es nach dem Film-Special mit der Serie weiter?

Die ARD-Serie „Morden im Norden“ bekommt einen zweiten Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Weil du böse bist“. Im Januar 2024 erschien der erste Film zur Serie mit dem Titel „Morden im Norden – Am Abgrund“ und erfreute sich großer Beliebtheit im Abendprogramm.

2025 lief die elfte Staffel von „Morden im Norden“ im Ersten. In 16 neuen Folgen ermittelte das Team der Lübecker Mordkommission, das seit 2012 Kriminalfälle löst. Als Special erschien 2024 der erste Hauptabendfilm zur Serie, nun soll ein weiteres Krimidrama in Spielfilmlänge folgen.

Wann erscheint der neue „Morden im Norden“-Film? Wer spielt in der Verfilmung mit? Alle Infos rund um Besetzung, Termin und Handlung gibt es hier. Außerdem verraten wir Ihnen, wie es mit der Serie um Finn Kiesewetter und seinen Kolleginnen und Kollegen weitergeht.

„Morden im Norden“: Termin – wann kommt „Weil du böse bist“?

Noch bis zum 11. Juli laufen die Dreharbeiten zum 90-minütigen „Morden im Norden“-Special. Ein genaues Erscheinungsdatum steht demnach bisher nicht fest. Allerdings soll der Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Weil du böse bist“ im Januar 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt werden.

Besetzung von „Morden im Norden“: Darsteller in „Weil du böse bist“

Wie in der Serie und im ersten Film-Special „Am Abgrund“ sind Sven Martinek als Kommissar Finn Kiesewetter, Ingo Naujoks als Lars Engle, Julia E. Lenska als Nina Weiss und Jonas Minthe als Gregor Michalski in den Hauptrollen vertreten.

Außerdem verrät die ARD, welche Darstellerinnen und Darsteller unter anderem noch in „Weil du böse bist“ mitspielen. Hier finden Sie eine Übersicht, die wir ergänzen, sobald mehr bekannt ist:

Sven Martinek – Finn Kiesewetter

Ingo Naujoks – Lars Engle

Julia E. Lenska – Nina Weiss

Jonas Minthe – Gregor Michalski

Tessa Mittelstaedt – Elke Rasmussen

Christoph Tomanek – Dr. Henning Strahl

Karoline Eichhorn

Thomas Sarbacher

Handlung von „Morden im Norden - Weil du böse bist“: Worum geht es im Film?

In „Weil du böse bist“ steht das Lübecker Ermittlerteam vor einer weiteren Herausforderung. Zwei Jahre sind vergangen, seit eine junge Frau verschwunden ist. Nach all der Zeit ist sich Kommissar Finn Kiesewetter nun sicher, den Täter überführt zu haben. Allerdings sieht das Gericht das anders und spricht den Beschuldigten frei. Kurz darauf tauchen die sterblichen Überreste des Opfers auf und die Hinweise verdichten sich. Das Problem: Eine erneute Anklage gegen den mutmaßlichen Täter ist rechtlich nicht möglich. Die Lübecker Mordkommission versucht nun alles, um den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Doch das Verschwinden einer wichtigen Zeugin verschärft die Situation.

Schauspieler Sven Martinek selbst sagt über seine Rolle: „Für Kommissar Finn Kiesewetter wird der Fall sehr persönlich: Die emotionale Nähe zur Opferfamilie bringt ihn aus dem Gleichgewicht“.

„Morden im Norden“: Neue Staffeln für die Krimi-Serie – wie geht es weiter?

Es gibt noch mehr erfreuliche Neuigkeiten für die Fans der Vorabendserie. Staffel 12 von „Morden im Norden“ ist bereits abgedreht und erscheint voraussichtlich im Januar 2026 im Ersten. Im Anschluss an den Film starten dann die Dreharbeiten für eine 13. Staffel von „Morden im Norden“. Die neuen Folgen sollen ab Herbst 2026 zu sehen sein.