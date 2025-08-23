„Morden im Norden“, Staffel 12: Wann geht es weiter mit der Erfolgsserie?

„Morden im Norden“ geht weiter – Staffel 12 ist bereits in Arbeit. In neuen Folgen jagen die Lübecker Kommissarinnen und Kommissare um Finn Kiesewetter und Lars Englen wieder Mörder und klären Verbrechen auf. Die Episode „Auf kurze Distanz“ aus der elften Staffel, welche Anfang 2025 ausgestrahlt wurde, erzielte den höchsten Marktanteil einer Einzelfolge der Serie jemals. Mit seinen stabil hohen Quoten konnte „Morden im Norden“ seine Beliebtheit mit der elften Staffel noch einmal steigern – bis zu 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalten ein, wenn „Morden im Norden“ im Fernsehen läuft.

Mittlerweile sind die Folgen der neuesten Ausgabe von „Morden im Norden“ in der ARD bereits gelaufen. Wann geht es weiter mit der Serie? In diesem Artikel geben wir Ihnen alle Infos, die rund um Start, Besetzung und Handlung bisher bekannt sind.

„Morden im Norden“: Start von Staffel 12 – wann kommen neue Folgen?

Einen genauen Termin für die Ausstrahlung der 12. Staffel gibt es bisher nicht. Allerdings sollen die neuen Folgen wohl 2026 am Jahresanfang erscheinen , heißt es bei RUHR24. Dann dürften sich Fans der Serie gleich doppelt freuen, denn das zweite „Morden im Norden“-Special „Weil du böse bist“ in Spielfilmlänge soll auch im Januar 2026 gezeigt werden. Sobald es mehr Informationen zum Start und den Sendeterminen der 12. Staffel von „Morden im Norden“ gibt, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten: Im Rahmen der Bekanntmachung zum „Morden im Norden“-Special hieß es außerdem, dass im Anschluss an den Film „Weil du böse bist“ die Dreharbeiten für eine 13. Staffel weitergehen. Diese soll im Herbst 2026 im Ersten erscheinen.

Besetzung von „Morden im Norden“: Diese Darsteller sind in Staffel 12 dabei

Auch zur Besetzung von Staffel 12 gibt es bisher keine Auskünfte. Es ist davon auszugehen, dass das Ermittler-Team bestehen bleibt. Das würde bedeuten, dass Sven Martinek als Finn Kiesewetter, Ingo Naujoks als Lars Englen, Julia E. Lenska als Nina Weiss und Jonas Minthe als Gregor Michalski auch in der neuen Staffel als Darsteller mit dabei sind.

Bis wir mehr über die Schauspielerinnen und Schauspieler in der 12. Staffel „Morden im Norden“ wissen, finden Sie hier einen Überblick zur Besetzung von Staffel 11:

Sven Martinek – Finn Kiesewetter

Ingo Naujoks – Lars Englen

Julia E. Lenska – Nina Weiss

Jonas Minthe – Gregor Michalski

Christoph Tomanek – Dr. Henning Strahl

Saman Giraud — Yasmin Ahmadi

Handlung von „Morden im Norden“, Staffel 12: So geht es weiter

Auch über die Handlung von Staffel 12 ist derzeit nichts bekannt. Sobald uns Informationen vorliegen, lassen wir Sie es hier wissen. Bis dahin können Sie alle bereits erschienenen Staffeln in der ARD-Mediathek kostenlos abrufen.

In Staffel 11 wurden 16 Folgen veröffentlicht, in denen Finn Kiesewetter, Lars Englen, Nina Weiss und Gregor Michalski unter anderem den gewaltsamen Tod eines Klimaaktivisten aufklärten. In der Erfolgsfolge „Auf kurze Distanz“ wurde ein Architekt mit einem Schuss ins Herz ermordet. Die Ermittlerinnen und Ermittler gingen der Frage nach, ob das Motiv Rache oder die zerstrittene Familie des Opfers ist. Außerdem wurde in der elften Staffel Kommissar Gregor Michalski selbst zum Opfer eines Mordanschlags. Der Anschlag und seine Folgen ließen das Team enger zusammenwachsen.