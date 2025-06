„Most Wanted - Wer entkommt?“: Sendetermine, Teilnehmer und Wiederholung - alle Infos zur Reality-Show

Mit „Most Wanted - Wer entkommt?“ ist ein neues Format an den Start gegangen, das es in dieser Form im deutschen Fernsehen bisher noch nicht gegeben hat. Das Konzept der Show: Fünfzehn Promis brechen symbolisch aus dem Gefängnis aus und werden für fünf Tage zu Gejagten. Das wichtigste Ziel der Kandidatinnen und Kandidaten ist hierbei, unentdeckt zu bleiben. Geld, ein Handy oder Hilfe von außen stehen ihnen nicht zur Verfügung. Das Besondere ist der interaktive Charakter der Adventure-Reality-Show. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können nämlich sowohl vor Ort als auch auf dem Sofa in das Geschehen eingreifen und entscheiden, ob sie zu Komplizen oder Zeugen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Promis können mittels App, sozialen Netzwerken oder dem klassischen Telefon verraten oder unter Verschluss gehalten werden.

Das niederländische Original „Most Wanted“ war so erfolgreich, dass bereits eine zweite Staffel gedreht wird. Zur deutschen Ausgabe von „Most Wanted - Wer entkommt?“ verraten wir Ihnen in diesem Artikel alle wichtigen Informationen rund um Teilnehmer, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der jeweiligen Folgen.

„Most Wanted - Wer entkommt?“: Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Die Dreharbeiten fanden vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 statt. Seit Mittwoch, dem 14. Mai 2025, erscheint wöchentlich eine neue Folge - insgesamt werden acht Episoden ausgestrahlt.

Die interaktive Verfolgungsjagd von „Most Wanted - Wer entkommt?“ läuft auf dem Streamingdienst Joyn. Dieser ist kostenlos, wobei ein Joyn Plus+-Abonnement für 6,99 Euro im Monat ein deutlich umfangreicheres Angebot bietet. Seit dem 14. Mai 2025 steht jeden Mittwoch eine der insgesamt acht Folgen exklusiv auf dem Streaming-Kanal zur Verfügung. Eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen ist hingegen nicht vorgesehen.

Die Ausstrahlung der acht Folgen folgt demnach folgendem Turnus:

Episode 1: Mittwoch, 14. Mai 2025

Episode 2: Mittwoch, 21. Mai 2025

Episode 3: Mittwoch, 28. Mai 2025

Episode 4: Mittwoch, 4. Juni 2025

Episode 5: Mittwoch, 11. Juni 2025

Episode 6: Mittwoch, 18. Juni 2025

Episode 7: Mittwoch, 25. Juni 2025

Episode 8: Mittwoch, 2. Juli 2025

Das sind die Teilnehmer von „Most Wanted - Wer entkommt?“

Wie eingangs bereits erwähnt, nehmen fünfzehn Promis bei der Auftaktstaffel von „Most Wanted - Wer entkommt?“ teil. Um wen es sich dabei handelt, das verraten wir Ihnen an dieser Stelle:

Claudia Effenberg (Reality-Star)

Simon Gosejohann (Comedian)

Paul Janke (ehemaliger Protagonist bei „Der Bachelor“)

Parshad (Comedienne)

Flying Uwe (Kampfsportler)

Ann-Kathrin Bendixen (Reise-Bloggerin)

Gabriel Kelly (Sängerin)

C-Bash und Chris (Webvideoproduzenten von „Bullshit TV“)

Pia Tillmann und Zico Banach (Ehepaar)

Gina Beckmann und Steff Jerkel (Reality-Stars)

Elena Gruschka und Lars Tönsfeuerborn (Podcaster)

Neben den „Targets“ stehen auch die „Hunter“ im Mittelpunkt, die sich auf die Jagd nach den fünfzehn Kandidatinnen und Kandidaten machen. In einer mobilen Einsatzzentrale verortet, versuchen sie, mithilfe der Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer die Targets aufzuspüren. Bei den Huntern handelt es sich um folgende drei Promis:

Joey Kelly (Extemsportler und Mitglied der „Kelly Family“

Otto Bulletproof (Survival-Experte)

Max Schradin (Fernsehmoderator und Twitch-Streamer)

Gibt es eine Wiederholung von „Most Wanted“?

Da keine Ausstrahlung im TV stattfindet, ist auch keine klassische Wiederholung vorhergesehen. Auf dem Streamingsdienst Joyn können Sie jedoch die jeweiligen Folgen unbegrenzt oft anschauen.