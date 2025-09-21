„Mozart/Mozart“: Was ist zu Start, Handlung und Cast bekannt?

Anfang 2025 starteten im Baltikum die Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Serie, die von ARD und ORF gemeinsam produziert und vom Ersten gegenüber den Medien mit dem mutigen Prädikat „Premium“ beworben wird. Die Geschichte beleuchtet das Leben von Maria Anna Mozart, der oft übersehenen Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart. Hochbegabt und voller musikalischer Träume musste sie ihre Ambitionen jedoch früh aufgeben – nicht zuletzt wegen der strengen gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen zu dieser Zeit. Wir berichten Ihnen hier, was wir über die Serie bereits herausfinden konnten.

„Mozart/Mozart“: Start der Serie

Ein genaues Startdatum für „Mozart/Mozart“ ist derzeit (Stand: September 2025) noch nicht bekannt. Fest steht bislang nur, dass die Dreharbeiten bis zum 11. Juni in Litauen und Lettland stattgefunden haben sollen. Laut aktuellen Informationen ist die Veröffentlichung der sechsteiligen Serie für Dezember 2025 geplant. Sobald ein konkreter Starttermin bekannt gegeben wird, finden Sie die entsprechenden Infos hier.

Die Macher sind bereits voller Vorfreude, wie sie den Presseleuten der ARD berichtet haben:

Andreas Gutzeit (Showrunner, Story House Pictures): Maria Anna Mozart sei oft übersehen worden, doch „Mozart/Mozart“ zeige ihr Leben als mutige, talentierte Frau, die sich in einer bedrohlichen Zeit behaupten musste. Die Serie sei laut, unkonventionell und voller mitreißender Musik.

Alexander Bickel ( WDR -Fiction-Chef): Die Erzählung über die Mozarts sei lebhaft und temperamentvoll, ähnlich wie ihre Musik, die zur Popkultur ihrer Epoche wurde. Man erhoffe sich, damit ein breites Publikum sowohl im Ersten als auch – die eher Digital-Affinen – in der Mediathek zu erreichen.

Stefanie Groiss-Horowitz ( ORF -Programmdirektorin): „Mozart/Mozart“ betrachte den berühmten Namen der Musikgeschichte aus einer jungen, weiblichen Perspektive und verbinde Tempo, Humor und Modernität, um auch ein Streaming-Publikum anzusprechen.

Besetzung von„Mozart/Mozart“: Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Die ARD hat inzwischen einiges über den Cast von „Mozart/Mozart“ enthüllt. Folgende Schauspieler gehören demnach zur Besetzung:

Havana Joy als Maria Anna Mozart

Eren M. Güvercin als Wolfgang Amadeus Mozart

Sonja Weißer als Constanze Weber

Peter Kurth als Leopold Mozart

Philipp Hochmair als Kaiser Joseph II.

Verena Altenberger als Marie Antoinette

Eidin Jalali als Antonio Salieri

Lisa Vicari als Gräfin von Greiner

Annabelle Mandeng – Rolle noch unbekannt

Jan Krauter – Rolle noch unbekannt

Das Team hinter der Kamera wird ebenfalls ausführlich gewürdigt:

Produktion: Story House Picture in Koproduktion mit ARD ( WDR / SWR /ARD Degeto Film), ORF , Bavaria Media (Weltvertrieb), The Dreaming Sheep Company

Produzenten: Jens Freels, Andreas Gutzeit (Frühere Projekte: „Dignity“ ( Joyn ), „Sisi“ (vier Staffeln, RTL+ )

Showrunner und Headautor: Andreas Gutzeit

Drehbücher: Andreas Gutzeit, Swantje Oppermann („Dignity“)

Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim („Druck“, „Die Zweiflers“)

Musikkonzept: Jessica De Rooij („Sisi“)

Producerin: Simona Weber

Verantwortliche Redakteure ARD : Henrike Vieregge, Frank Tönsmann (federführend, WDR ), Brigitte Dithard ( SW R), Christoph Pellander (ARD Degeto Film)

Verantwortliche Redakteurinnen ORF : Andrea Bogad-Radatz, Nina Fehrmann-Trautz

Handlung: Darum dreht es sich in der sechsteiligen Serie „Mozart/Mozart“

Die Serie „Mozart/Mozart“ rückt Maria Anna Mozart ins Rampenlicht, eine Frau, die bisher meist im Schatten ihres berühmten Bruders stand. Während Wolfgang Amadeus Mozart als gefeierter Star der Musikgeschichte gilt, blieb Maria Anna, obwohl ebenso talentiert, stets im Hintergrund. Doch das Blatt wendet sich, als Wolfgangs Leben aus der Bahn gerät und seine Auftritte ausbleiben. Plötzlich droht die gesamte Existenz der Familie Mozart zu scheitern – und mit ihr Maria Annas Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben.

In ihrer Verzweiflung übernimmt Maria Anna heimlich die Identität ihres Bruders und betritt selbst die Bühne, um die Familienehre und ihre eigene Zukunft zu retten. Dabei wird sie nicht nur in die glitzernde, aber gnadenlose Welt höfischer Machtspiele hineingezogen, sondern gerät auch in einen gefährlichen Balanceakt zwischen Täuschung und Leidenschaft. Die Situation spitzt sich zu, als ausgerechnet Mozarts Wiener Rivale Antonio Salieri sie ins Zentrum eines Netzwerks von Intrigen stellt und sich gleichzeitig unsterblich in sie verliebt.