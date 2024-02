"München Mord" 2024: Darsteller, Termin, Handlung und alle Infos zur Übertragung

"München Mord" läuft am Samstag im ZDF. Hier finden Sie Infos rund um Darsteller, Termin, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung des Samstagskrimis.

In einer neuen Folge von " München Mord" namens "A saisonale G’schicht" nehmen die Ermittler diesmal einen verdächtigen Selbstmord unter die Lupe. Das Kommissaren-Trio ist sich sicher, dass der Fall eine Hintergrundgeschichte hat und es einige Verdächtige gibt. Doch wer ist an dem angeblichen Selbstmord wirklich beteiligt? Das Trio will alle Geheimnisse des Falles aufdecken. Der Samstagskrimi wurde unter der Regie von Maris Pfeiffer für das ZDF produziert.

Hier erfahren Sie Details rund um Darsteller, Termin, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung des Krimis.

Der Termin von "München Mord - A saisonale G’schicht" 2024

Das ZDF hat den Sendetermin des Krimis für Samstag, den 10. Februar 2024 um 20.15 Uhr zur Primetime angekündigt.

Darsteller in "München Mord - A saisonale G’schicht" 2024: Schauspieler in der Besetzung

Der Sender gab neben den Details zur Handlung und den Sendeterminen des Krimis auch die Darsteller der neuesten Ausgabe von "München Mord" 2024 bekannt. Neben den Schauspielern Alexander Held und Marcus Mittermeier ist auch Schauspielerin Bernadette Heerwagen als Kommissarin wieder mit dabei. Hier finden Sie alle Darsteller und ihre Charaktere im Überblick:

Angelika Flierl - Bernadette Heerwagen

- Harald Neuhauser - Marcus Mittermeier

- Ludwig Schaller - Alexander Held

- Katrin Markgraf Nina Kunzendorf

Helmut Zangel - Christoph Süß

Leon Stöckl - Samuel Benito

- Samuel Benito Franziska Müller - Lisa Flachmeyer

Klaus Niehoff - Florian Jahr

- Mareike Lohmann - Myriam Schröder

- Stefan Probst - Frederik Schmid

- Nicole - Vanessa Jung

Nina Niehoff - Carolin Conrad

- Carolin Conrad Julia Probst - Teresa Sperling

Rolf - Thomas Reisinger

Das ist die Handlung von "München Mord - A saisonale G’schicht" 2024

Der Selbstmord von Klaus Niehoff scheint zunächst keine Überraschung zu sein. Er war hochverschuldet, seine Ehe am Ende und neben einer Prügelei mit einem Bekannten hatte er auch noch seine Ex-Geliebte in einem Museum bedroht. Doch er hatte noch Pläne - warum also der Selbstmord? Die Kommissare Neuhauser, Flierl und Schaller sind skeptisch. Eine Zeugin, die Niehoff noch vor seinem Sturz beobachtet hat, scheint ebenfalls skeptisch zu sein. Nach ihrer Aussage und den eigenen Zweifeln nehmen sich die drei Kommissare alle Verdächtigen vor. Schaller geht undercover und versucht Niehoffs Ex-Geliebte zu befragen, doch unterschätzt dabei die charismatische Frau Markgraf. Er versucht ihr gegenüber, seine Rolle als wohlhabender Witwer auf Brautschau zu wahren und dabei die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Was ist wirklich mit Klaus Niehoff geschehen?

"München Mord" 2024: Übertragung im TV und Stream

Produziert für das ZDF wird "München Mord" natürlich auch im ZDF gezeigt. Die TV-Übertragung am Samstag, dem 10. Februar 2024, ist für 20.15 Uhr angesetzt. Bereits eine Woche vor der Ausstrahlung können Sie den Krimi über die ZDF-Mediathek abrufen. Neben "München Mord" haben Sie in der Mediathek auch auf andere Programme des ZDF Zugriff, wie zum Beispiel auf "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2024. Weitere Inhalte und Informationen finden Sie auf der Webseite des ZDF.

Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im Überblick:

TV-Termin: am Samstag, den 10. Februar 2024

am Samstag, den 10. Februar 2024 Uhrzeit: um 20.15 Uhr

um 20.15 Uhr Sender: ZDF

Stream-Termin: abrufbar seit 3. Februar 2024

"München Mord" 2024: Gibt es eine Wiederholung des Krimis im TV?

Eine Wiederholung im TV der neuen Folge des Samstagkrimis "München Mord" ist noch nicht bekannt. Sie haben aber die ZDFmediathek als Möglichkeit, die neueste Ausgabe des Krimis abzurufen. Außerdem erscheint die DVD zu "München Mord - A saisonale G'schicht" im April 2024.