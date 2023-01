"Murmel Mania" 2023: Sendetermine, Kandidaten und Übertragung

"Murmel Mania" kehrt 2023 mit Staffel 3 zurück. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Kandidaten, Gewinner, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und den Moderator der Show.

Spätestens seit dem Netflix-Überraschungserfolg "Squid Game" sind Murmelspiele wieder zurück im Bewusstsein vieler Menschen angelangt. Mit den kleinen Glaskugeln kann man erstaunlich viele Spiele spielen. Das haben auch die Macher von "Murmel Mania" erkannt und sich entsprechend Spielregeln ausgedacht. In der Show treten ausschließlich prominente Kandidaten gegeneinander an, die das erspielte Preisgeld am Ende einem guten Zweck zukommen lassen.

Die Regeln sind dabei nicht allzu kompliziert: Auf verschiedenen Bahnen müssen jeweils Murmeln die Bahn entlang gerollt werden, je nachdem, wo die Murmel landet, gibt es Punkte. Es kommt hierbei also weniger auf clevere Strategien als auf die Geschicklichkeit der Kandidaten an. Denn die Bahnen sind unterschiedlich gestaltet und erfordern unterschiedliche Formen von Zielgenauigkeit. So gibt es Bahnen, auf denen die Murmeln über verschiedene Erhebungen gerollt und in einer bestimmten Erhebung liegen bleiben müssen, es gibt aber auch solche, bei denen die Murmel auf einem immer schmaler werdenden Weg möglichst weit rollen muss.

Auch bei "Murmel Mania" 2023 dürfen sich die Zuschauer wieder auf neue Bahnen freuen. Wer sind diesmal die Kandidaten? Wer hat sich bereits bewiesen und ging als Sieger in den vorangegangenen Staffeln hervor? Hier erfahren Sie die Antworten darauf, gepaart mit allen Infos rund um die Sendetermine und die Übertragung des Murmel-Wettkampfes.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Sendetermine von "Murmel Mania" 2023

Los geht die neue, dritte Staffel von "Murmel Mania" heute am 13. Januar 2023. Insgesamt sind vier neue Folgen des Promi-Wettkampfes geplant. Ihrem bisherigen Erfolg beim Publikum entsprechend wird die Show immer freitags zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Folge 1: 13. Januar, 20.15 Uhr

Folge 2: 20. Januar, 20.15 Uhr

20. Januar, 20.15 Uhr Folge 3: 27. Januar, 20.15 Uhr

27. Januar, 20.15 Uhr Folge 4: 3. Februar, 20.15 Uhr

"Murmel Mania" 2023: Das sind die Kandidaten in der 3. Staffel

Ebenso wie in den vorangegangen Staffeln wird es auch bei "Murmel Mania" 2023 so sein, dass pro Sendung drei prominente Kandidaten um den Sieg spielen. Hier erhalten Sie einen Überblick darüber, welcher Promi in welcher Folge mit dabei ist.

Folge 1: 13. Januar

Lesen Sie dazu auch

Elena Miras

Thorsten Legat

Filip Pavlovic

Folge 2: 20. Januar

Angela Finger-Erben

Sarah Engels

Janine Kunze

Folge 3: 27. Januar

Oliver Pocher

Öczan Cosar

Lutz van der Horst

Folge 4: 3. Februar

noch nicht bekannt

noch nicht bekannt

noch nicht bekannt

Das sind die bisherigen Gewinner bei "Murmel Mania"

Bei "Murmel Mania" gibt es in jeder Folge einen Gewinner. Einer der drei Prominenten setzt sich durch und erhält den Hauptgewinn von bis zu 50.000 Euro. Wir haben Ihnen alle bisherigen Gewinner aus den ersten beiden Staffeln des Murmel-Wettkampfs hier aufgelistet:

Staffel Folge Name Staffel 1 Folge 1 Marijke Amado

Folge 2 Julius Brink

Folge 3 Kai Ebel

Folge 4 Lola Weippert Staffel 2 Folge 1 Osan Yaran

Folge 2 Matze Knopp

Folge 3 Detlef Steves

Folge 4 Oliver Pocher

"Murmel Mania" 2023: Übertragung im TV und Stream

Übertragen wird die Sendung wie immer im TV bei RTL. Der Sender zeigt die Folgen zur besten Sendezeit in der Prime-Time am Freitagabend. Auch im Stream ist "Murmel Mania" bei RTL zu sehen. Alle neuen Sendungen dieser Art, die auf dem Kanal zu sehen sind, werden nämlich auch beim zugehörigen Streamingdienst RTL+ gezeigt. Dort kann man die Show sogar werbefrei genießen. Wer davon Gebrauch machen möchte, der muss allerdings ein RTL+ Abo abschließen.

Wiederholung von "Murmel Mania" 2023

Eine Wiederholung der neuen Folgen von "Murmel Mania" 2023 findet immer schon am frühen Morgen des auf die Erstausstrahlung folgenden Tages statt. Gegen 6.00 Uhr kann man sich als Frühaufsteher das Spektakel dann noch einmal in aller Ruhe anschauen. Wem das allerdings dann doch noch zu früh ist (immerhin ist es Samstag!), der kann auch weiterhin getrost auf den Stream auf RTL+ zurückgreifen.

"Murmel Mania" 2023: Das ist der Moderator der Show

Moderiert wird der große Murmel-Wettkampf nun schon zum dritten Mal in Folge von Comedian Chris Tall. Bekannt wurde der 32-Jährige durch seine "Darf er das?"-Witze, mit denen er unter anderem bei Stefan Raabs "TV Total" auftrat.